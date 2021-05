Staffel 6 von "Better Call Saul": Das ist bekannt zu Start, Handlung und Besetzung

Schon jetzt steht leider fest, dass Staffel 6 die letzte Staffel von "Better Call Saul" sein wird. Die "Breaking Bad"-Spinoff-Serie soll dafür aber mehr Folgen bekommen.

Fans von "Better Call Saul" wissen es schon, nach Staffel 6 ist Schluss. Damit endet die "Breaking Bad"-Spinoff-Serie, die exklusiv von Netflix produziert wird.

Wann die finale Staffel 6 der Drama-Serie erscheinen wird, wie die Handlung aussieht, wer die Schauspieler sind und wie viele Folgen sie haben wird, erfahren Sie hier.

Start: Ab wann beginnt die Produktion von "Better Call Saul", Staffel 6?

Wie Gus-Darsteller Giancarlo Esposito verriet, begannen die Dreharbeiten für die sechste Staffel von "Better Call Saul" im März 2021. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen voraussichtlich dann ab Frühjahr 2022.

Episoden: Wie viele Folgen hat Staffel 6 von "Better Call Saul"?

Für die Fans der Serie gibt es positive Nachrichten. Laut den Produzenten wird die finale Staffel 13 Episoden haben und nicht wie üblich zehn. Bisher sind die Titel der einzelnen Folgen noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodentitel an dieser Stelle nach, sobald die entsprechenden Informationen verfügbar sind.

Handlung: Darum geht es in der Serie "Better Call Saul"

Die Serie spielt einige Jahre vor den Ereignissen der Hit-Serie "Breaking Bad" und zeigt die Anfänge von Rechtsanwalt Jimmy McGill, der später zu Saul Goodman (Bob Odenkirk) wird. So wird seine kriminelle Vergangenheit näher beleuchtet und wir er eigentlich versucht als großer Star-Anwalt Karriere zu machen - doch ohne Erfolg. Schlimmer noch: Er kommt immer mehr und mehr auf die schiefe Bahn und kommt so in den Kontakt mehrere zwielichtiger Gestalten des mexikanischen Drogen-Kartells. Unterstützung bekommt er von seiner Freundin Kim (Rhea Seehorn), die ebenfalls Anwältin ist.

Besetzung: Das sind die Schauspieler von "Better Call Saul"

Die Serie und somit auch die sechste Staffel von "Better Call Saul" wird von Vince Gilligan und Peter Gould produziert. Produktionsunternehmen sind High Bridge Productions, Crystal Diner Productions, Gran Via Productions und Sony Pictures Television.

Die Hauptrollen spielen:

Bob Odenkirk als James "Jimmy" McGill

Jonathan Banks als Michael "Mike" Ehrmantraut

als Rhea Seehorn als Kimberley "Kim" Wexler

Patrick Fabian als Howard Hamlin

als Michael Mando als Ignacio "Nacho" Varga

Michael Mc Kean als Charles Lindbergh "Chuck" McGill

Giancarlo Esposito als Gustavo "Gus" Fring

Tony Dalton als Eduardo "Lalo" Salamanca

Darüber hinaus gibt es schon jetzt einige Gerüchte über mögliche bekannte Gesichter aus der Ursprungsserie "Breaking Bad", die in der letzten Staffel 6 auftreten könnten. So sollen unter anderem Bryan Cranston als Walter White und Aaron Paul als Jesse Pinkman mit dabei sein.

