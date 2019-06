vor 7 Min.

Bewaffneter Banküberfall in Ilvesheim - Täter flüchtig

Nach dem Überfall auf eine Bank in Ilvesheim bei Mannheim hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In Ilvesheim bei Mannheim ist am Dienstag eine Bank überfallen worden. Der bewaffnete Täter ist auf der Flucht.

Bewaffneter Banküberfall in Ilvesheim bei Mannheim: Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstag, kurz nach 7 Uhr, eine Bankfiliale in der Schloßstraße überfallen worden.

Banküberfall in Ilvesheim - Polizei bittet um Hinweise

Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Ein bewaffneter Täter ist auf der Flucht. Die Polizei in Mannheim bestätigte den Überfall auf Twitter und bat darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Insgesamt seien 100 Einsatzkräfte vor Ort.

#Banküberfall in #Ilvesheim - Schloßstraße gesperrt. Bitte Bereich weiträumig umfahren!

Wir halten Euch auf dem Laufenden! — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 25. Juni 2019

Der gesuchte Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Polizei gibt Fahndung raus

Auf der Suche nach dem flüchtigen Täter bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

rund 40 Jahre alt

1,80 Meter groß

Dreitagebart

dunkle Kleidung

Sonnenbrille

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/174-4444. (AZ)

Themen Folgen