20:09 Uhr

Beyoncé und Jay-Z bringen ihre Kinder ins Krankenhaus Panorama

US-Sängerin Beyoncé und Ehemann Jay-Z sind gerade gemeinsam auf Welttournee. Vor ihrem Konzert in Berlin brachten beide ihre Kinder aus Sorge vorsichtshalber in die Virchow-Klinik.

Beyoncé und Jay-Z fuhren nach der Landung in Berlin sofort ins Krankenhaus. Sie waren in Sorge um den Gesundheitszustand ihrer Kinder, wie Bild berichtet.

Von Oliver Bosch

Ihre Kinder bedeuten Beyoncé Knowles und ihrem Mann Jay-Z alles. Vor allem das Wohl der Kleinen liegt den berühmten Eltern natürlich sehr am Herzen. Am Donnerstag stimmte irgendetwas nicht mit dem Nachwuchs. Darum brachte das Glitzerpaar der Musikwelt die Kinder sofort nach der Landung auf dem Berliner Flughafen Schönefeld ins Krankenhaus, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Am Dienstag war die Welt von Beyoncé und Jay Z noch in Ordnung. Die Superstars gaben ein gefeiertes Konzert im Rahmen ihrer "On the Run II Tour" in Schwedens Metropole Stockholm. Auf Facebook bedankte sich die Sängerin herzlich bei ihren schwedischen Fans und verabschiedete sich zum nächsten Tourstopp nach Berlin.

Beyoncé und Jay-Z brachten ihre Kinder sofort nach der Landung in Berlin ins Krankenhaus

Die heile Welt scheint während des Flugs Risse bekommen zu haben. Denn gleich nach der Landung ihres Privatjets ließen sich laut Bild die Superstars in die Berliner Virchow-Klinik chauffieren. Sie waren scheinbar in Sorge um den Gesundheitszustand ihrer Kinder Blue Ivy (6) und den Zwillingen Rumi und Sir Carter (1). Die Ärzte der Kinderneurologie sollten sich die Zwerge mal genauer ansehen.

Wie Bild weiter berichtet, konnten Beyoncé und Ehemann Jay-Z die renommierte Klinik nach etwa eineinhalb Stunden wieder verlassen. Offenbar fanden die Mediziner heraus, was dem Nachwuchs fehlte. Beyoncé hätte den Schreck scheinbar gut verdaut und schon wieder lachen können. Die Vorbereitung auf ihr Berliner Konzert hatten sich die 36-Jährige und ihr 48-jähriger Mann sicherlich anders vorgestellt. Heute stehen Beyoncé und Jay-Z in Polens Hauptstadt Warschau auf der Bühne. Am 3. Juli kehrt das Glamour-Paar nach Deutschland zurück und bringt das Rheinenergiestadion in Köln zum Beben.

