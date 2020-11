vor 31 Min.

Beziehungs-Aus: Das sagen Andrej Mangold und Jennifer Lange zur Trennung

Aus und vorbei: Andrej Mangold und Jennifer Lange sind kein Paar mehr. Sie hatten sich in "Der Bachelor" 2019 kennengelernt. Nach einem weiteren Reality-Format ist nun Schluss.

Sie waren das letzte große Traumpaar, das aus der RTL-Kuppelshow " Der Bachelor" hervorging: Den beiden Sportskanonen Andrej Mangold und Jennifer Lange flogen die Herzen vieler Fans zu. Doch nur knapp zwei Jahre nach den ersten Küssen ist jetzt Schluss. Die beiden Bachelor-Stars und Influencer sind kein Paar mehr.

"Bachelor"-Traumpaar von 2019: Andrej und Jennifer sind getrennt

Das haben Andrej Mangold und Jennifer Lange auf ihren Instagram-Accounts in zwei fast identischen Storys mitgeteilt. Die beiden würden nun getrennte Wege gehen. Der RTL-"Bachelor" schrieb, man habe sich im Guten getrennt. Beide wünschten sich von Herzen alles Gute für die Zukunft.

Mangold und Lange hatten sich vor knapp zwei Jahren in der Datingshow kennengelernt und waren ein Paar geworden. Lange hatte damals die letzte Rose vom "Bachelor" bekommen. Zu den Gründen für die Trennung sagten sie nichts. "Da dies ein sehr privates Thema ist und auch bleiben soll, möchten wir keine weiteren Fragen dazu beantworten und unsere Privatsphäre wahren", hieß es weiter.

Nach den Dreharbeiten zum "Bachelor 2019" hatte Mangold noch beim Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt gespielt, sich aber im September 2019 aus dem Profisport verabschiedet. Zuletzt hatten Lange und Mangold bei der RTL-Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen.

Trennung nach "Sommerhaus der Stars": Andrej und Jennifer bereuen diesen Schritt

Diesen Schritt, in einem solchen Format teilzunehmen, bewerten Andrej Mangold und Jennifer Lange im Nachhinein nicht als ihre beste Entscheidung. "Ich habe das ganze Format wohl etwas unterschätzt und mich dort sicherlich auch ein Stück weit selbst verloren", schreibt Mangold auf Instagram. Von seinen Emotionen geleitet habe er sich einem Wortschatz bedient, der nicht angemessen gewesen sei. "Es tut mir leid, wenn ich meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden bin."

Auch Jennifer Lange bereut auf Instagram öffentlich, mit Andrej Mangold ins Sommerhaus der Stars gezogen zu sein. Es sei eine Zeit gewesen, schreibt sie, "die mich mental und emotional an und über meine Grenzen gebracht hat." Vom ersten Tag an habe sie sich in ihrer Haut unwohl gefühlt: "Vielleicht wäre es besser gewesen, das Handtuch zu schmeißen und freiwillig zu gehen." Doch als Sportlerin sei aufgeben keine Option für sie.

Doch genau diese Option haben Andrej Mangold und Jennifer Lange nun für ihre Partnerschaft gezogen. (dpa/AZ)

