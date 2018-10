15:04 Uhr

Bibis Baby ist da! Bianca Heinicke und Julian Claßen sind Eltern geworden Panorama

Bianca «Bibi» Heinicke und Julian Claßen sind Eltern geworden. Am 4. Oktober kam ihr Sohn zur Welt, wie sie nun über Instagram mitteilten.

Youtube-Star Bianca "Bibi" Heinicke hat am 4. Oktober ihren Sohn zur Welt gebracht, wie sie nun auf Instagram bekannt gab. Bei der Geburt gab es Komplikationen.

Bianca "Bibi" Heinicke (jetzt: Claßen) und Julian "Julienco" Claßen sind Eltern geworden. Bereits am 4. Oktober kam ihr Sohn zur Welt. Doch erst jetzt gab das Influencer-Paar, das mit seinen Videos Millionen Fans erreicht, die Geburt auf Instagram bekannt.

Die Youtuberin, die unter dem Namen "Bibisbeautypalace" bekannt geworden war, ließ ihre Follower erst fünf Tage nach der Geburt vom neuen Elternglück wissen. Der Grund: "Zwischenzeitlich hatte unser Spatz ein paar Probleme, diese konnten Gott sei Dank behoben werden. Mir geht es ein bisschen besser, es gab leider ganz blöde Komplikationen bei der Geburt, aber das ist jetzt zweitrangig."

Der Name des Kindes ist noch unbekannt. In ihrem Instagram-Post schreibt Bibi lediglich "unser Spatz" oder "unser Schatz".

Instagram-Post zur Geburt des Sohnes: Bibi bedankt sich in bei ihrem Ehemann Julian "Julienco" Claßen

Bei ihrem Ehemann bedankte sich die 25-Jährige in ihrem Instagram-Post: "Julian, du hast Großartiges die letzten Tage geleistet und ich weiß nicht, womit ich so einen tollen Mann wie dich verdient habe", schreibt sie. "Wenn ich dich mit dem Kleinen sehe, weiß ich, dass mein Leben perfekt ist und ich es mir immer genauso gewünscht habe. Wir drei sind jetzt schon so ein super Team und werden alle Hürden des Lebens gemeinsam meistern."

Deutschlands erfolgreichstes Youtuber-Paar ist seit knapp zehn Jahren zusammen und hat sich Mitte September das Ja-Wort gegeben. Die beiden haben mit ihren Kanälen "Bibis Beauty Palace" und "Julienco" rund neun Millionen Follower.

Themen Folgen