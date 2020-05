vor 1 Min.

"Big Brother" 2020: Sendetermin von Folge 77 und neue Sendezeit

Die neue Staffel von "Big Brother" 2020 ist in vollem Gange. Alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeiten gibt es hier.

Mehr zum Thema: Hier gibt es alle Infos zu Big Brother 2020 - rund um Sendetermine, Kandidaten, Moderator, Übertragung und News.

Bei uns bekommen Sie eine Übersicht über die Sendetermine von " Big Brother" 2020. Außerdem erfahren Sie, wann die neue Sendezeit der Live-Show ist. Folge 77 läuft heute am 8.5.20 auf Sat.1.

Wann laufen die nächsten Folgen? Hier gibt es die Infos:

"Big Brother" 2020 mit Folge 77: Sendezeiten und Sendetermine

Für die neue Staffel von "Big Brother" 2020 gibt es gleich mehrere Sendungen, die man im Auge behalten muss. Neben den Zusammenfassungen, die montags bis freitags laufen, gibt es auch jeden Montag eine Live-Show zu sehen.

Wir haben alle Sendezeiten und Termine seit dem Staffel-Start am 10. Februar für Sie in der Übersicht. Laut Sat.1 soll die Sendung 100 Tage lang laufen - das Finale findet am 18. Mai statt.

Zusammenfassungen gibt es in den Daily-Folgen - diese laufen jeweils um 19 Uhr - jedoch nicht am Wochenende.

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 19 Uhr Sat.1 Dienstag 19 Uhr Sat.1 Mittwoch 19 Uhr Sat.1 Donnerstag 19 Uhr Sat.1 Freitag 19 Uhr Sat.1

"Big Brother" 2020: Neue Sendetermine der Live-Sendung und Late-Night Show

Zusätzlich zu den Daily-Folgen wird es außerdem zwei weitere Formate geben, in denen sich alles um die neue Staffel von "Big Brother" 2020 dreht. Zunächst gab es jeden Montag im Anschluss an die Zusammenfassung um 20.15 Uhr auf Sat.1 eine Live-Sendung, die Bilder direkt aus dem "Big Brother"-Haus zeigt. Diese wurde aber nun auf den späteren Abend verschoben. Im Anschluss gibt es dann noch die Late-Night Show auf Sixx zu sehen, in der die Moderatoren Jochen Bendel und Melissa Khalaj über die vergangene Woche sprechen.

Sendung Datum Uhrzeit Sender Live-Show aus dem Haus Montag, 27.4.2020 21.45 Uhr Sat.1 Late-Night Show Montag, 27.4.2020 23.20 Uhr Sixx Live-Show aus dem Haus Montag, 4.5.2020 21.55 Uhr Sat.1 Late-Night Show Montag, 4.5.2020 23.35 Uhr Sixx Live-Show aus dem Haus Montag, 11.5.2020 22.15 Uhr Sat.1 Late-Night Show Montag, 11.5.2020 0.00 Uhr Sixx

"Big Brother" verpasst? Ganze Folgen als Wiederholung

Bislang gab es auch Wiederholungen der Daily-Folgen im TV. Seit dem 16. März gibt es diese jedoch nicht mehr. Die Tageszusammenfassungen laufen derzeit noch immer montags bis freitags um 10 Uhr auf Sat.1 ein zweites Mal.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen