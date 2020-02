vor 48 Min.

Big Brother 2020 heute mit Folge 2: Kandidaten, Sendetermine und Übertragung in TV & Live-Stream

"Big Brother" 2020 ist gestern auf Sat.1 gestartet. Heute am 11.2.20 zeigt Sat.1 Folge 2. Alle Infos rund um Kandidaten, Moderator, Sendetermine und Übertragung im TV und Live-Stream: hier.

Gestern am 10.2.20 war es so weit: Passend zum 20-jährigen Jubiläum der Show präsentierte Sat.1 eine neue Staffel von " Big Brother". 14 Kandidaten zogen in die Häuser ein. Schon an Tag 2 heute am 11.2.20 geht es für die Bewohner darum, sich im Glas- bzw. Blockhaus in eine gute Ausgangsposition für den Kampf um die 100.000 Euro Siegprämie zu bringen.

Wir haben für Sie alle bereits bekannten Infos zusammengefasst: Alles rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Moderatoren und Live-Übertragung von "Big Brother" lesen Sie hier.

"Big Brother" 2020 heute mit Folge 2: Start und Sendetermine

Die neue Staffel der Reality-Show "Big Brother" ging am Montag, 10. Februar 2020, um 20.15 Uhr auf Sat.1 an den Start. Das Format soll 100 Tage lang laufen. Von Montag bis Freitag gibt es ab 19 Uhr immer eine Zusammenfassung. Montags um 20.15 Uhr wird eine Live-Show aus dem Haus gezeigt. Am selben Tag gibt es auch eine Late-Night-Show.

Hier gibt es mehr Infos: Sendezeiten und Sendetermine von Big Brother 2020.

Tag 2 am 11.2.20: Das sind die Kandidaten von "Big Brother" 2020

Das ist bisher über die Kandidaten von "Big Brother" 2020 bekannt:

Cathleen (38)

Cedric (26)

Mareike (37)

Mac (33)

(33) Maria (35)

René (44)

Denny (32)

Gina (19)

Vanessa (26)

Philipp (30)

Patrick (30)

Tim (21)

Michelle (26)

Rebecca (21)

Hier erfahren Sie mehr: Big Brother 2020: Kandidaten im Überblick.

"Big Brother" 2020 heute: Der Moderator der Jubiläums-Staffel

Die neue Staffel wird heuer Jochen Schropp moderieren. Er ist schon seit 2014 bei den "Big Brother"-Formaten dabei. Mehr Informationen rund den 41-Jährigen finden Sie hier in unserem Porträt: Das ist Moderator Jochen Schropp.

Übertragung von "Big Brother" heute live im TV und Stream. Gibt es die Folgen als Wiederholung?

"Big Brother" ist auch in diesem Jahr nicht nur im Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Die Folgen lassen sich alternativ über den Live-Stream des Senders sehen, der über den kostenlosen Service Joyn läuft. Um die Wiederholungen zu sehen ist keine Registrierung nötig.

Viele Fans werden sich auch fragen: Gibt es einen 24-Stunden-Live-Stream aus dem Haus? Wie Sat.1 angibt, wird das nicht der Fall sein. Hier lesen Sie mehr: Big Brother 2020 live im TV und Stream.

Alle News zum Nachlesen: Die 20. Staffel von "Big Brother"

Sie möchten alle Neuigkeiten rund um die Show erfahren? Hier gibt es alle News zu "Big Brother" 2020.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen