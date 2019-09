vor 6 Min.

"Big Mouth", Staffel 3: Start, Cast, Trailer und Stream

Staffel 3 von "Big Mouth" startet bald auf Netflix. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Cast und Besetzung, Trailer, Live-Stream und Kritik gibt es hier.

Seit 2017 läuft "Big Mouth" bereits bei Netflix und nun steht der Release von Staffel 3 vor der Tür. Die Serie vereint die Thematik des Erwachsenwerdens mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor und skurrilen Charakteren. Bei der Konzeption der Netflix-Show haben sich zwei große Namen der Comedy-Szene zusammengetan: Nick Kroll und Andrew Goldberg - Letzterer hat bereits an der weltweit erfolgreichen Zeichentrick-Serie "Family Guy" mitgewirkt. Auch mit "Big Mouth" ist der Autor nun auf Erfolgskurs. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer, Stream, Kritik - hier erhalten Sie alle Infos.

"Big Mouth": Start und Folgen von Staffel 3

In einem Tweet haben die Macher von "Big Mouth" nun bekanntgegeben, wann Staffel 3 auf Netflix erscheinen wird: Am 4. Oktober geht die skurrile Serie in die dritte Runde. Fans der Sendung dürfen sich über zehn neue Folgen von "Big Mouth" freuen. Eine Episode dauert etwa 42 Minuten. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Get your PhD in Puberty.



October 4 on @netflix. pic.twitter.com/uBnCZjhsBl — Big Mouth (@bigmouth) 17. September 2019

Handlung von "Big Mouth": Worum geht es in Staffel 3?

Viele der Begebenheiten, die sich in der Serie zutragen, stammen angeblich aus dem echten Leben der beiden Autoren Nick Kroll und Andrew Goldberg - natürlich überspitzt und auf skurrile Weise dargestellt. In den Vororten von New York müssen sich die beiden Kinder mit den Herausforderungen der Pubertät und ihrer Sexualität auseinandersetzen: "Unterstützung" erhält der oft erregte Andrew dabei von einem Hormonmonster, das ihn öfter dazu überredet seinen Trieben statt seinem Verstand zu folgen.

Als Zuschauer begleitet man die beiden Jungs und ihre Freunde bei allen wichtigen Stationen des Erwachsenwerdens: erste Liebe, Masturbation, sexuelle Gedanken, verbotene Sehnsüchte bis hin zu Streit mit den Eltern. Alles verpackt in frechem Humor und cleveren Sprüchen.

Schauspieler im Cast: Die Synchronsprecher von "Big Mouth"

Die Rolle von Nick Birch übernimmt der Autor Nick Kroll selbst. Andrew Goldberg hat sich für den pubertierenden Andrew Glouberman aber professionelle Unterstützung in Form von John Mulaney ins Boot geholt. Im deutschen werden die beiden besten Freunde und Hauptcharaktere von Michael Ernst (Nick) und Fabian Oscar Wien (Andrew) gesprochen.

Das sind die Charaktere im Überblick:

Nick Birch

Andrew Glouberman

Jessi Glaser

Jay Bilzerian

Missy Foreman-Greenwald

Elliot und Diane Birch - Nicks Eltern

Die Hormon-Monster Connie, Rick und Maurice

"Big Mouth" im Stream: Trailer und Kritik

"Let's touch our genitals", ruft das Hormon-Monster Connie zu Beginn des Trailers von Staffel 3 - "Big Mouth" bleibt sich also weiterhin treu.

Staffel 1 und 2 erhielten auf metacritic.com insgesamt 86 von 100 Punkten. Auch auf imdb.com bewerteten die Nutzer die Serie ähnlich positiv: "Big Mouth" erhielt dort acht von zehn Sternen. Eine Kritik zu Staffel 3 wird an dieser Stelle noch folgen. (AZ)

Themen folgen