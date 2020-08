16:14 Uhr

"Big Performance": Sendetermine, Sendezeit, alle Infos

Die neue Show "Big Performance" startet im September bei RTL. Hier informieren wir über Sendetermine und Sendezeit und haben außerdem alle Infos zur Show für Sie.

Von Christian Gerngras

In der neuen RTL-Show "Big Performance" schlüpfen Promis in die Haut ihrer liebsten Musiklegenden. Dazu erhalten sie neben einer aufwendigen Maske auch ein professionelles Coaching für Mimik, Gestik, Gesang und Tanz, um ihre Rolle so gut wie möglich darbieten zu können. Ein Rateteam muss am Ende aufdecken, welcher prominente Gast sich hinter der Maske verbirgt.

Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeit sowie alle Infos zur neuen Show.

"Big Performance": Sendezeit

Das neue Format "Big Performance" wird ab dem 12. September immer samstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich, der außerdem im Dschungelcamp und bei " Let's Dance" der Gastgeber ist.

"Big Performance": Sendetermine

Vorerst wurden insgesamt vier Folgen der neuen Show angekündigt. Hier finden Sie die Sendetermine im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Samstag, 12.09.2020 20.15 Uhr RTL 2 Samstag, 19.09.2020 22.15 Uhr RTL 3 Samstag, 26.09.2020 22.15 Uhr RTL 4 Samstag, 03.10.2020 22.15 Uhr RTL

Das Rateteam bei "Big Performance"

In jeder Folge gilt es, die Promis zu erkennen, die sich für eine Musik-Legende ausgeben. Für diese Rolle hat RTL drei Experten angeheuert: Motsi Mabuse wird vor allem die Tanz-Moves der Promis analysieren, während Guido Maria Kretschmer die Kleidung und das Auftreten der Verkleideten genauer unter die Lupe nimmt. Abgerundet wird das Trio von Michelle Hunziker, die als Sängerin vor allem die Gesangskünste der Kandidaten bewertet.

Mehr erfahren Sie hier: Big Performance 2020: Das Rateteam kurz vorgestellt.

"Big Performance" Übertragung live im TV und Stream

Sie wollen wissen wie die Übertragung des neuen Formats ablaufen wird? Wird es eine Wiederholung geben sowie einen Live-Stream im Internet? Alle Infos haben wir hier für Sie: Big Performance: Übertragung im TV und Live-Stream, ganze Folgen als Wiederholung.

