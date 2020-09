17:51 Uhr

Big Performance: Übertragung heute am 26.9.20 im TV und Live-Stream, ganze Folgen als Wiederholung

"Big Performance" ist auf RTL zu sehen. Wie läuft die Übertragung im TV und Live-Stream? Wo können Sie ganze Folgen als Wiederholung sehen? Hier gibt es die Antwort.

Von Tanja Schauer

Mit " Big Performance - wer ist der Star im Star?" geht jetzt die nächste Rate-Sendung auf RTL an den Start. Worum es sich bei der Sendung dreht, wie die Übertragung im TV und Live-Stream abläuft und wo es die Folgen als Wiederholung zu sehen gibt, erfahren Sie hier.

"Big Performance": Übertragung im TV und Live-Stream

Die Show ist seit Samstag, 12. September 2020, um 20.15 Uhr bei RTL und parallel im Live-Stream zu sehen. Insgesamt sind vier Folgen von "Big Performance" geplant. Die Folgen sind anschließend beim Streamingdienst TVNow verfügbar.

Worum dreht sich die Sendung?

Bei "Big Performance - wer ist der Star im Star?" werden Prominente mit aufwendiger Maske und Kostümen zu echten Weltstars verwandelt. In ihrer Verkleidung sollen die Promis eine grandiose Performance abliefern, eine, die dem verkörperten Star am ehesten entspricht. Zunächst performen die Kandidaten zur Playback-Version eines bekannten Songs ihrer Figur, im Laufe des Auftritts wandelt sich dies jedoch in Live-Gesang.

Ein ebenfalls prominentes Rateteam, bestehend aus Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer, soll durch die Performance und kleine versteckte Hinweise in Einspielern herausfinden, wer sich unter der Maske verbirgt. Moderiert wird die Sendung von Daniel Hartwich.

Gibt es ganze Folgen von "Big Performance" als Wiederholung?

Sendung verpasst? Kein Problem. Der Streamingdienst TVNow versorgt Sie noch eine Weile mit ganzen Folgen als Wiederholung. Das Basis-Paket ist kostenlos. Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt mit 7,99 Euro zu Buche. (AZ)

