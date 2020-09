vor 48 Min.

Big Performance am 12.9.2020: Das Rateteam kurz vorgestellt

"Big Performance" läuft jetzt bei RTL. Mit dabei sind Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer. Wir stellen Ihnen die Mitglieder im Rateteam hier vor.

" Big Performance - Wer ist der Star im Star?" startet am 12. September 2020 bei RTL. Das Konzept der Show: Promis verwandelten sich dank Maskenbildner in internationale Weltstars wie Jennifer Lopez, Mick Jagger, Tom Jones, Katy Perry, Adele oder Prince und performen auf der Bühne. Das Rateteam, bestehend aus Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer, muss austüfteln, wer sich hinter der Maske befindet. Wir stellen Ihnen die drei Teammitglieder hier genauer vor.

"Big Performance - Wer ist der Star im Star?": Das Rateteam vorgestellt

Motsi Mabuse

Die 39-Jährige wurde am 11. April 1981 in Mankwe, Südafrika geboren und entdeckte früh ihre Leidenschaft zum Tanzen: Bereits mit elf Jahren nahm sie Unterricht. Im Alter von 18 Jahren kam die Tänzerin und Tanztrainerin nach Deutschland. Mittlerweile besitzt sie die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Frankfurt am Main. Dort leitet sie zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk eine eigene Tanzschule.

Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei " Let's Dance", wo sie in Staffel 2 und 3 die Promi-Kandidaten Guildo Horn und Rolf Schneider als Profitänzerin unterstütze. Seit 2011 gehört sie zur Jury der Tanzshow und ist immer wieder in TV-Sendungen zu sehen - unter anderem war sie als Jurorin beim "Supertalent" und nun sitzt sie bei "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" im Rateteam. Hier geht es zum Porträt: Big Performance: Motsi Mabuse im Porträt.

Motsi Mabuse sitzt im Rateteam von "Big Performance". Bild: Andreas Arnold, dpa

Guido Maria Kretschmer

Der 55-Jährige Modedesigner konnte bereits als Neunjähriger die Nähmaschine seiner Mutter bedienen. "Mit zwölf habe ich Aufträge geschneidert, neues Futter eingenäht, Mäntel gekürzt – mit 14 war ich richtig in der Produktion", erzählte Guido Maria Kretschmer in einem Interview. Und der Fleiß zahlte sich aus: Auf einem Hippiemarkt in Ibiza kaufte ausgerechnet Udo Lindenberg fünf selbstgeschneiderte Brokatjacken von dem jungen Modedesinger. Schon wenig später erhielt Guido Maria Kretschmer seinen ersten Großauftrag: Er entwarf Uniformen für die Flugzeugbesatzungen von Hapag Lloyd.

Es folgten weitere Großkunden: die Deutsche Telekom, Hotel Kempinski, Hotel Maritim, Montblanc oder die arabische Fluglinie Emirates. Prominente wie Heino Ferch, Charlize Theron oder Iris Berben trugen Kreationen des 55-jährigen Münsteraners. Deutschlandweit bekannt wurde er aber 2012 mit der Vox-Fernsehsendung "Shopping Queen". Mittlerweile lebt Guido Maria Kretschmer mit seinem Mann in Hamburg. Hier geht es zum Porträt: Big Performance: Guido Maria Kretschmer im Porträt.

Guido Maria Kretschmer sitzt im Rateteam von "Big Performance". Bild: Daniel Bockwoldt, dpa

Michelle Hunziker

Die schweizerisch-italienische Moderatorin und Sängerin feiert mit ihrer Teilnahme bei "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" ihr TV-Comeback bei RTL. Die 43-Jährige konnte einige Model-Jobs ergattern, bevor sie zum italienischen Fernsehen kam. Sie erhielt sogar den italienischen Fernsehpreis. Im deutschen TV wurde sie 1998 durch ihre Moderation von "Wetten, dass...?" an der Seite von Thomas Gottschalk bekannt.

In den Jahren 2002 bis 2006 soll Hunziker in einer Sekte gewesen sein, die sie komplett von ihrer Familie abgeschirmt habe, was nach Angaben der Moderatorin auch zur Trennung von Eros Ramazotti geführt habe. Ihre Erfahrungen verarbeitete sie in ihrer Biographie "Ein scheinbar perfektes Leben". Mittlerweile ist sie mit dem italienischen Unternehmer Tomaso Trussardi verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Hier geht es zum Porträt: Big Performance: Michelle Hunziker im Porträt.

Michelle Hunziker sitzt im Rateteam von "Big Performance". Bild: Arne Dedert, dpa

