vor 1 Min.

Big Performance am 19.9.20: Guido Maria Kretschmer im Porträt

Guido Maria Kretschmer ist im Rateteam von "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" dabei. Hier stellen wir Ihnen den 55-Jährigen im Porträt vor.

Von Elisa Jebelean

" Big Performance - Wer ist der Star im Star?" startete am 12. September 2020 bei RTL. Für die Show verwandeln sich Promis in internationale Stars und performen auf der Bühne. Das Rateteam muss herausfinden, wer sich hinter der Maske befindet. Dieser Aufgabe stellt sich auch Guido Maria Kretschmer. Wir stellen Ihnen den Modedesigner hier im Porträt vor.

"Big Performance": Guido Maria Kretschmer im Porträt

Der 55-jährige Modedesigner hat bereits früh sein Interesse für Mode entdeckt: Mit neun Jahren nähte er eigens kreierte Stücke auf der Nähmaschine seiner Mutter. "Mit zwölf habe ich Aufträge geschneidert, neues Futter eingenäht, Mäntel gekürzt – mit 14 war ich richtig in der Produktion", erzählte Guido Maria Kretschmer in einem Interview. Der motivierte Jungdesigner verkaufte seine Stücke auf verschiedensten Märkten - unter anderem auf einem Hippiemarkt in Ibiza, wo ausgerechnet Udo Lindenberg fünf Brokatjacken von ihm kaufte. Danach nahm die Karriere von Guido Maria Kretschmer ihren Lauf. Auf den ersten Großauftrag bei Hapag Lloyd folgten weitere Großkunden wie die Deutsche Telekom oder die arabische Fluglinie Emirates. Auch Promis wie Heino Ferch, Charlize Theron oder Iris Berben trugen Kreationen des heute 55-Jährigen. Einem breiten Publikum wurde er aber letztendlich durch seine Teilnahme bei der Vox-Fernsehsendung "Shopping Queen" bekannt, wo er als Juror etliche Fans mit seinen bissigen Kommentaren begeistert.

"Big Performance": Guido Maria Kretschmer liebt seine neue Wahlheimat Hamburg

Mittlerweile lebt Guido Maria Kretschmer mit seinem Mann in Hamburg-Blankenese. "Ich liebe Hamburg sehr. Ich bin ganz high", sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er habe schon in vielen verschiedenen Städten gelebt, Hamburg sei allerdings etwas Besonderes: "Ich habe noch nie irgendwo gelebt, wo ich so schnell so glücklich war und so schnell mich so eingefunden habe in dieses Gefühl, was hier so ist!" Er genieße es außerdem, dass die Stadt im Vergleich zu Berlin "so klein und überschaubar" sei. Guido Maria Kretschmer bezeichnet sich selbst als "Morgen-orientiert" - eine Charaktereigenschaft die einem Designer die Arbeit erleichtere, wie er erzählt.

Mehr Infos zum Rateteam: Big Performance 2020: Das Rateteam kurz vorgestellt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen