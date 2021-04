Big Shot auf Disney+: Start heute - Folgen, Besetzung, Trailer, Handlung

"Big Shot" ist ab heute beim Streaming-Anbieter Disney+ abrufbar. Hier erfahren Sie alles Wichtige über Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

Mit "Big Shot" startet heute eine neue Serie bei Disney+. Die Dramedy mit Schauspieler John Stamos in der Hauptrolle wird beim Streaming-Dienst erstmals in Deutschland ausgestrahlt. Wir verraten Ihnen, wann genau die Serie an den Start geht und haben außerdem alle Infos zu Folgen, Handlung und Besetzung für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie den originalen Trailer zur Serie, um sich einen ersten Eindruck zu "Big Shot" verschaffen zu können.

"Big Shot": Wann ist der Start auf Disney+?

"Big Shot" geht heute am 16. April 2021 bei Disney+ an den Start. Die Veröffentlichung der Serie wäre bereits vor einigen Monaten vorgesehen gewesen, dies konnte jedoch aufgrund einiger Unterbrechungen der Dreharbeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht eingehalten werden.

Ab dem 16. April 2021 erscheinen die drei Folgen in wöchentlichem Rhythmus:

Folge Sendetermin Folge 1 16.04.21 Folge 2 23.04.21 Folge 3 30.04.21

Um die Serie abrufen zu können, ist der Abschluss eines Abonnements nötig. Dieses kostet aktuell laut Streaming-Dienst 8,99 Euro im Monat, beziehungsweise 89,99 Euro jährlich. Erst kürzlich wurden die Preise aufgrund einer immensen Programmerweiterung angehoben.

Handlung von "Big Shot": Worum geht es in der Serie?

"Big Shot" handelt vom erfolgreichen College-Basketball-Coach Marvyn Korn, der aufgrund eines Ausrasters auf dem Spielfeld seinen Job verliert. Sein Ruf eilt ihm bei seinen Versuchen, einen neuen Job zu finden, voraus, sodass er lediglich eine Anstellung an einer privaten High School für Mädchen findet.

Weder er noch die Mädchen, die er trainieren soll, setzen auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft. Erst im Laufe der Zeit entwickelt der Coach Empathie für seine Schützlinge und verhilft den Mädchen zu dem Selbstvertrauen, das sie auf dem Spielfeld benötigen.

"Big Shot": Folgen

Die erste Staffel der neuen Disney-Serie wird insgesamt drei Folgen mit einer Länge á ca. 30 Minuten umfassen. Das sind die Episoden:

Pilotfolge The Marvyn Korn Effect TICKS

Besetzung von "Big Shot"": Schauspieler im Cast

Die Hauptrolle der Serie übernimmt der Schauspieler John Stamos, der dem breiten Publikum als Onkel Jesse der Serie "Full House" bekannt wurde. Hier finden Sie die Besetzung des Haupt-Casts im Überblick:

Rollenname Schauspieler Marvyn Korn John Stamos Holly Barrett Jessalyn Gilsig George Pappas Richard Robichaux Emma Korn Sophia Mitri Schloss Louise Gruzinsky Nell Verlaque Destiny Winters Tiana Le Olive Cooper Monique Green Carolyn "Mouse" Smith Tisha Custodio Samantha "Giggles" Finkman Cricket Wampler Sherilyn Thomas Yvette Nicole Brown Christina Winters Keala Settle Dylan Emery Kelly

"Big Shot": Der offizielle Trailer zur Serie

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zu "Big Shot", der Ihnen erste Einblicke in die Serie gewährt:

