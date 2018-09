vor 21 Min.

Bill Cosbys Hollywood-Stern beschmiert

Seit über 40 Jahren hat Bill Cosby einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. "Serien-Vergewaltiger" hat jetzt ein Unbekannter darauf geschrieben. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art.

Ein Unbekannter hat den Stern am Walk of Fame für Bill Cosby (81) beschmiert und den US-Entertainer in dem Graffito als "Serien-Vergewaltiger" bezeichnet.

Die mit schwarzem Marker geschriebenen Worte seien von der Plakette in Hollywood entfernt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. 2014 hatte jemand auf Cosbys pinken Stern das Wort "Vergewaltiger" geschrieben. Der Stern für den ehemaligen Star aus der "Bill Cosby Show" war im November 1977 enthüllt worden.

Cosby war im April wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen für schuldig befunden worden. Das Strafmaß soll am 24. September in Pennsylvania verkündet werden. Für jeden der drei Fälle droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Cosbys Alter und die Tatsache, dass es im Prozess um Vorfälle aus dem Jahr 2004 ging, könnten die Strafen verkürzen. Zudem wollen Cosbys Anwälte Berufung einlegen. Bis zur Verkündung des Strafmaßes steht Cosby unter Hausarrest und muss eine elektronische Fußfessel tragen. (dpa)

