vor 2 Min.

"Bill & Ted Face the Music": Start verschoben, Trailer, Besetzung, Länge

"Bill & Ted Face the Music" mit Keanu Reeves kommt im August in die Kinos. Start, Handlung, Schauspieler, Trailer, Länge, FSK - lesen Sie hier alle Infos.

"Bill & Ted Face the Music" soll im August im Kino zu sehen sein. Start, Handlung, Besetzung, Trailer, Länge, FSK - hier erhalten Sie alle Infos zu "Bill & Ted" 3.

Ein Überblick über die Highlights in diesem Jahr: Filme 2020 im Kino.

"Bill & Ted Face the Music" kommt wieder in die Kinos - und das etwa 29 Jahre nach dem zweiten Teil der verrückten Sci-Fi-Komödie. Keanu Reeves und Alex Winter schlüpfen nochmal in die Rollen von Bill und Ted. Gibt es einen Trailer? Wann geht der Film in den Kinos an den Start? Worum dreht sich die Handlung von "Bill & Ted Face the Music"? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos rund um Schauspieler im Cast, Länge und FSK.

"Bill & Ted Face the Music" : Wann ist der Start des Films im Kino?

Der Start von "Bill & Ted Face the Music" wurde leicht verschoben, ist aber weiterhin für den August geplant. Der Film soll in den USA am 28. August in die Kinos kommen. Für Deutschland wurde kein neuer Termin genannt.

Handlung: Worum geht es in "Bill & Ted Face the Music" ?

Angefangen hat die verrückte Reise von Bill und Ted vor 32 Jahren in San Dimas, als ihr Geschichtslehrer die beiden vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe stellt: Sie müssen ein Referat über die Meinung wichtiger historischer Persönlichkeiten halten. Schaffen sie das nicht, werden die beiden getrennt und ihre Band wird aufgelöst. Weil sie dazu bestimmt sind gemeinsam die Welt zu retten, stellt ihnen aber ein Zeitreisender namens Rufus eine Telefonzelle zur Verfügung, mit der sie ebenfalls durch die Zeit reisen können - das Referat scheint gerettet.

Teil 3 zeigt Bill und Ted nun als Familienväter, die noch immer darauf warten gemeinsam ihr Schicksal zu erfüllen und einen Song zu kreieren, der die Welt rettet.

Besetzung von "Bill & Ted" 3: Schauspieler im Cast

Die beiden liebenswerten und etwas chaotischen Hauptcharaktere Ted und Bill werden von Keanu Reeves und Alex Winter gespielt. Hier sehen Sie eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Keanu Reeves Ted 'Theodore' Logan Alex Winter Bill S. Preston Samara Weaving Thea Preston Brigette Lundy-Paine Billie Logan William Sadler Death Hal Landon Jr. Captain Logan Kid Cudi Self Beck Bennett Deacon Logan

"Bill & Ted Face the Music" - Länge, FSK

Infos zur Filmlänge und der FSK-Freigabe gibt es leider noch nicht. Der Vorgänger: "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" hatte eine Länge von 86 Minuten und eine Altersfreigabe von sechs Jahren. Wenn es weitere Informationen gibt, werden Sie an dieser Stelle informiert. (AZ)

Trailer zu "Bill & Ted" 3

Im Juni wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht, den Sie hier sehen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen