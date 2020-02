vor 2 Min.

"Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" heute live im TV und Stream

Bei "Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" wird der Entertainer ausgiebig getestet. Wer schneidet am Ende besser ab? Pocher oder die Zuschauer? Alle Infos in der Vorschau.

Bei "Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" können die Zuschauer mitmachen und sich diese Frage am Ende auch beantworten. Günther Jauch hatte sich bereits im November 2019 den Tests und Aufgaben unterzogen und nebenher auch noch die Sendung moderiert. Am Ende kam heraus: Günther Jauch ist nicht viel schlauer als der Durchschnittsdeutsche.

Wie wird sich Oliver Pocher heute Abend anstellen? Alle Infos gibt es hier in der Vorschau.

"Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" am 7.2.20: Mit Zettel und Stift selbst mitmachen

Natürlich will man am Ende der Sendung dann auch wissen, ob man wirklich schlauer als der Entertainer und Comedian Oliver Pocher ist. Alles was man zur Beantwortung dieser Frage braucht sind ein Zettel und ein Stift. Oliver Pocher hat die Tests unter strengen Auflagen bereits vor der Sendung absolviert, erfährt seine Ergebnisse aber dann erst live in der Sendung. Der Neurobiologe Professor Martin Korte wird als Experte im Studio sein. Er hat den verwendeten Test selbst mitentwickelt und wird die korrekte Durchführung beaufsichtigen.

"Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" Vorschau: Drei Prominente werden live getestet

Neben Oliver Pocher werden sich im Laufe der Sendung noch drei weitere Prominente den Tests unterziehen. Wer diesmal als Gast dabei sein wird ist bisher noch nicht bekannt. In der vergangenen Sendung waren neben Günter Jauch noch Sonja Zietlow, Alice Schwarzer und Ilka Bessin dabei. Am Ende kam heraus: Sonja Zietlow ist schlauer als 98 Prozent der Deutschen. Ilka Bessin erreichte einen Prozentrang von 77 und Günther Jauch ist nur schlauer als 49 Prozent der Deutschen. Das Schlusslicht bildete Alice Schwarzer mit nur 15 Prozent.

"Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" läufte heute Abend um 20.15 Uhr live bei RTL. (AZ)

