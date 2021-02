vor 16 Min.

Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?: Vorschau zur Show heute am 19.2.21 auf RTL

"Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?" ist heute auf RTL zu sehen. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Bei der Wissens-Show "Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?" können sich Zuschauer und Moderator Günther Jauch mit dem Chefmoderator von "RTL Aktuell" messen. Dem Test unterzogen sich in der Vergangenheit auch andere Promis, darunter Verona Pooth und Evelyn Burdecki. Letztere sorgte dabei für Verblüffung: Beim RTL-Wissenstest schnitt die unterschätzte Blondine besser ab als Günther Jauch.

Nun ist also Peter Kloeppel an der Reihe, sich gegen den "Wer wird Millionär"-Moderator, die prominenten Gäste im Studio sowie die Zuschauer aus ganz Deutschland vor den Bildschirmen zu behaupten.

Wann wird die Sendung auf RTL ausgestrahlt? Wie funktioniert der Wissenstest? Das verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

Vorschau zu "Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?": Sendetermin und Sendezeit auf RTL

In der vergangenen Woche stellte sich Evelyn Burdecki dem Test, und auch in dieser Woche geht das große Raten weiter. Am Freitag, 19. Februar 2021, geht die Sendung um 20.15 Uhr bei RTL in eine neue Runde.

Das Quizprinzip bei "Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?" ist einfach: Der News-Anchor absolviert im Vorfeld der Sendung einen Wissenstest, der unter strenger Aufsicht und vor laufenden Kameras durchgeführt wird. Wie gut er dabei abgeschnitten hat, erfährt Peter Kloeppel jedoch noch nicht - erst später im Studio, wenn Günther Jauch und die Zuschauer den Test ablegen, erfährt auch er nach jeder Frage, wie gut er abgeschnitten hat.

Am Ende der Sendung wird verglichen, wie die Zuschauer im Vergleich zum Kandidaten abgeschnitten haben und können sich letztlich die Frage "Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?" beantworten.

"Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?" Der Chef-Moderator im Porträt

Peter Kloeppel wurde am 14. Oktober 1958 in Frankfurt am Main geboren. Zunächst studierte er Agrarwissenschaften, ehe er von 1983 bis 1985 die Journalistenschule in Hamburg besuchte.

Nach seinen Anfängen bei RTL Plus wurde der 62-Jährige bereits 1992 zum Chefmoderator von RTL Aktuell, wo er bis heute regelmäßig durch die Sendung führt. Von 2004 an war Peter Kloeppel zusätzlich Chefredakteur von RTL. 2014 gab er diesen Posten jedoch an den derzeitigen Chefredakteur Michael Wulf weiter.

Peter Kloeppel wurde für seinen journalistische Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis 2002, für seine siebeneinhalbstündige Berichterstattung zu den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA. (AZ)

