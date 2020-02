vor 42 Min.

"Bin ich schlauer als Verona Pooth?": Gäste am 14.2.2020 - Vorschau

"Bin ich schlauer als Veronika Pooth?" läuft am 14.2.2020 im TV. Mehr zu dem Format erfahren Sie hier in der Vorschau.

"Bin ich schlauer als Veronika Pooth?" kommt am 14.2.2020 live im TV und Stream. Das neue Format bei RTL ist ein großer Wissenstest, bei dem Zuschauer zuhause selbst mitraten können. Auch prominente Gäste messen sich in jeder Folge mit dem Gast des Abends. Günther Jauch wird den Live-Intelligenztest auch dieses Mal moderien. Alle Infos dazu finden Sie hier in der Vorschau.

"Bin ich schlauer als Verona Pooth?" am 14.2.20 - Vorschau

Sabrina "Mocki" Mockenhaupt, Matze Knop und Horst Lichter stellen sich in der Folge am Valentinstag ebenfalls dem Intelligenztest. Der jeweilige Gast - in diesem Fall Verona Pooth - beantwortet die Fragen bereits vor der Show, erfährt die Ergebnisse aber erst live während der Ausstrahlung. Auch die Zuschauer zuhause werden wieder dazu angeregt, mitzuraten. Für die Show wurde eigens ein wissenschaftlich fundierter Test entwickelt. Dabei geht es nicht nur um Allgemeinwissen sondern auch um Menschenkenntnis, Gedächtnis und Sprache - zumindest heißen so einige Frage-Kategorien.

"Bin ich schlauer als Verona Pooth?", Vorschau: Wie schneiden die Promis ab?

"Ich halte mich für durchaus solide schlau", sagte Oliver Pocher in einem Interview vor der Sendung in der vergangenen Woche und er sollte Recht behalten: Mit 34 Punkten landete er auf einem "soliden" zweiten Platz. "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi und Model Lilly Becker teilten sich mit 42 Punkten den ersten Platz. Komiker Lutz van der Horst erreichte 30 Punkte. Die Zuschauer landeten mit 23 Punkten auf dem letzten Platz.

Mit ihrer Show "Peep!" trug Veronika Pooth nicht unbedingt zu ihrem Image als Genie bei. In wenigen Tagen kann sie den Zuschauern allerdings das Gegenteil beweisen:"Bin ich schlauer als Verona Pooth?" läuft am Valentinstag, 14.2.2020, um 20.15 Uhr bei RTL. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen