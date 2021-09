"Bin ich schlauer als die Zarrellas?": TV-Termin, Ablauf und Übertragung

"Bin ich schlauer als die Zarrellas?" ist demnächst im TV zu sehen. Alle Infos über den Termin und die Übertragung erhalten Sie hier.

"Bin ich schlauer als die Zarrellas?" - Diese Frage werden sich demnächst einige RTL-Zuschauer stellen. Auch einige andere Stars wie Evelyn Burdeki, Peter Kloeppel oder Verona Pooth stellten sich bereits dem kniffligen Wissenstest und wetteiferten mit ganz Deutschland. Nun treten Giovanni Zarella und seine Frau Jana Ina im Team gegen die Zuschauer an und müssen unter Beweis stellen, dass sie etwas im Köpfchen haben.

Wie läuft die Show ab? Wann wird sie ausgestrahlt? Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige über "Bin ich schlauer als die Zarrellas?"

Wann ist der TV-Termin von "Bin ich schlauer als die Zarrellas?"?

Ende September lädt Moderator und Quiz-Urgestein Günther Jauch zum Wissenstest. Am Samstag, 25.09.2021, können die Zuschauer von RTL herausfinden, ob sie den Eheleuten Zarella in ihrem Wissen überlegen sind oder ob sie sich im direkten Vergleich geschlagen geben müssen. Neben den Zarellas werden auch einige andere Promis bei "Bin ich schlauer als die Zarrellas?" zu Gast sein, um das Geschehen zu kommentieren und selbst die Fragen des Tests zu beantworten.

Diese Gäste sind bei der neuen Ausgabe dabei:

Thomas Anders

Christina Luft

Kai Ebel

Die Kandidaten von "Bin ich schlauer als die Zarrellas?" absolvieren Wissenstest vorab

Wie auch ihre berühmten Kollegen in den vergangenen Staffeln, müssen sich die Zarellas bereits vor der Show den anspruchsvollen Fragen stellen. Der Wissenstest wurde von Experten entwickelt und entspricht dem neuesten Forschungsstand.

Um es den Zarellas unmöglich zu machen beim Test zu schummeln, musste das Paar diesen vor laufenden Kameras ablegen. Wie sie bei diesem abgeschnitten haben, wissen sie jedoch bislang noch nicht - erst während der Sendung erfahren sie, wie sie sich geschlagen haben.

Im Anschluss folgt der Vergleich, dem sich die Zarellas, die prominenten Gäste und die Zuschauer unterziehen können. Dabei klärt sich für den ein oder anderen wohl die Frage "Bin ich schlauer als die Zarrellas?"

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"Bin ich schlauer als die Zarrellas?" Das sind die Kandidaten

Erstmals in der Geschichte von "Bin ich schlauer als...?" tritt nicht nur ein Kandidat gegen die Zuschauer und Gäste an, sondern gleich zwei Kandiaten. Gemeinsam als Team müssen sich die Zarellas auf eine Antwort auf die Testfragen einigen.

Bereits seit über 15 Jahren sind Giovanni und Jana Ina Zarella verheiratet. Bekannt wurde Giovanni Zarella durch seine Teilnahme an der Casting-Show "Popstars", aus der er als Sieger hervorging und mit der Band "BroSis" große Erfolge feierte. Derzeit ist der Sänger auch als TV-Moderator tätig und feierte kürzlich mit seiner ersten eigenen TV-Show sein Moderations-Debüt.

Die gebürtige Brasilianerin arbeitet ebenfalls als Moderatorin und Model. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern leben die Zarellas in Köln.

Übertragung und Wiederholung: Wo läuft "Bin ich schlauer als die Zarrellas?"?

Wenn Sie die Sendung mitverfolgen möchten, haben Sie dazu mehrere Möglichkeiten. Zum einen können Sie "Bin ich schlauer als die Zarrellas?" live im TV auf RTL empfangen. Zudem bietet TV NOW einen Live-Stream an. Dieser Dienst ist jedoch nicht kostenlos: Für ein Abo fallen laut Anbieter 4,99 Euro monatlich an. Dafür kann die Sendung nach der Ausstrahlung zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Mediathek als Wiederholung abgerufen werden. (AZ)