Alle Infos zu Staffel 2 von "Biohackers": Start, Besetzung, Folgen und Handlung

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu Staffel 2 von "Biohackers".

"Biohackers" geht im Juli in die zweite Runde. Hier bekommen Sie alle Infos dazu, was Sie in den neuen Folgen auf Netflix erwartet.

Von Tanja Schauer

Netflix-Serien und -Filme fürs Jahr 2021. Staffel 2 von "Biohackers" erscheint bald auf Netflix. Was Sie zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung wissen müssen, erfahren Sie hier in diesem Artikel. "Biohackers", Staffel 2: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland? Ende Mai gab Netflix das Start-Datum für die zweite Staffel von "Biohackers" bekannt: Der Release ist weltweit am 9. Juli. Ab 9 Uhr wird die Science-Fiction-Serie zum Ansehen auf der Streaming-Dienst-Plattform zur Verfügung stehen. Wie viele Folgen hat die 2. Staffel von "Biohackers"? Die zweite Staffel von "Biohackers" wird sechs neue Folgen umfassen. Die Titel der einzelnen Episoden sind noch nicht bekannt. Sobald es genauere Informationen diesbezüglich gibt, erfahren Sie diese hier bei uns. Handlung: Worum dreht sich Staffel 2 von "Biohackers"? So viel ließ Regisseur und Showrunner Christian Ditter zur Handlung verlauten: "Thematisch wird sich auch die zweite Staffel mit moralischen und ethischen Fragen rund um die Themen Biohacking und Genom-Editierung befassen". Wovon jedoch definitiv auszugehen ist: Der Chliffhanger am Ende von Staffel 1 wird aufgelöst. Mia (gespielt von Luna Wedler) kommt eine ganze Weile nach ihrer Entführung wieder zu sich - und hat ihr Gedächtnis verloren. Die zweite Staffel wird sich um das düstere Geheimnis drehen, von dem das Leben der Medizinstudentin abhängt. Und bei der Lösung des Rätsels ist sie auf Hilfe angewiesen, die ihr zunächst so gar nicht gefällt: Bio-Wissenschaftlerin Prof. Dr. Lorenz (gespielt von Jessica Schwarz) scheint die einzige zu sein, die etwas weiß. Doch ist sie auch bereit, Mia zu helfen? Und ist die bereit, ihrer einstigen Kontrahentin zu vertrauen? Die Geschichte von "Biohackers" geht weiter. Foto: Netflix / Marco Nagel Besetzung: Welche Schauspieler sind in Staffel 2 von "Biohackers" dabei? Die Besetzung wird beibehalten. Hauptdarstellerin Luna Wedler, alias Emma/Mia wird wieder von ihren Kollegen aus Staffel 1 unterstützt. Der Haupt-Cast der zweiten Staffel der Science-Fiction-Serie "Biohackers" entspricht demselben der ersten Staffel. Wir haben ihn hier für Sie zusammengefasst: Rollenname Schauspieler Mia Akerlund / Emma Engels Luna Wedler Professorin Tanja Lorenz Jessica Schwarz Niklas Thomas Prenn Jasper Adrian Julius Tillmann Chen-Lu Jing Xiang Lotta Caro Cult Ole Sebastian Jakob Doppelbauer (AZ) Teile der Serie werden im Landkreis Aichach-Friedberg gedreht: Netflix dreht für Serie Biohackers in Aichach

