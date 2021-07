Netflix

vor 33 Min.

Alle Infos zu Staffel 2 von "Biohackers": Start, Besetzung, Folgen und Handlung

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu Staffel 2 von "Biohackers".

"Biohackers" geht in die zweite Runde. Hier bekommen Sie alle Infos dazu, was Sie in den neuen Folgen auf Netflix erwartet.

Von Tanja Schauer