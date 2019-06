vor 20 Min.

Bis zu 39 Grad: So heiß wird die neue Woche in der Region

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in ganz Deutschland nach oben. Mehr als 30 Grad werden auch in Augsburg und Schwaben erwartet.

Der Sahara-Sommer steht in den Startlöchern – in dieser Woche wird es richtig heiß. Auch in Schwaben klettern die Temperaturen dauerhaft über die 30-Grad-Marke.

Nach dem Regen kommt die Hitze! Ab Montag wird es heiß in Deutschland. Super-heiß sogar. Die Temperaturen schnellen in ganz Deutschland nach oben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage bis zu 39 Grad voraus.

"Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer", sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Er sei sich relativ sicher, dass der 1947 in Frankfurt gemessene Junirekord von 38,2 Grad geknackt werde.

Am Montag startet der Sahara-Sommer 2019 in Deutschland

Schon am Montag klettern die Temperaturen demnach auf bis zu 34 Grad. Nur an den Küsten bleibe es mit rund 25 Grad kühler. Auch in Schwaben schafft es das Thermometer noch nicht ganz über die 30-Grad-Marke. Laut DWD beträgt die Tageshöchsttemperatur in Augsburg 29 Grad.

Am Dienstag gibt der Sommer dann richtig Gas. Die Hitze erreicht bis zu 36 Grad - am Rhein und seinen Nebenflüssen sind sogar bis zu 39 Grad möglich. Im Raum Schwaben werden auch über 30 Grad erwartet. Besonders heiß wird es in der Region Kempten, dort soll es bis zu 33 Grad heiß werden.

Wie Sie auf die Hitze der kommenden Tage am besten reagieren, lesen Sie hier.

Hitzewelle 2019: Mittwoch wird der heißeste Tag der Woche

Ihren Höhepunkt erreicht die Hitzewelle 2019 am Mittwoch und Donnerstag. In Schwaben klettern die Temperaturen an beiden Tagen deutlich über die 30 Grad-Marke nach oben. Für Augsburg sind am Mittwoch und am Donnerstag bis zu 35 Grad vorhergesagt, für die Regionen um Kempten und Neu-Ulm jeweils bis zu 33 Grad.

In anderen Region Deutschlands werden sogar bis zu 39 Grad erwartet. So heiß werden kann es am Oberrhein, in der Pfalz, im Rhein-Neckar- und im Rhein-Main-Gebiet. "Die Hitze kommt, um zu bleiben", heißt es beim DWD.

Ab Freitag geht die Hitze zurück - es wird wieder kühler

Laut den aktuellen Vorhersagen (Stand Sonntagnachmittag) flaut die Hitzewelle 2019 ab Freitag ein bisschen ab. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Temperaturen in den Keller rauschen. Im Gegenteil. Bis einschließlich Sonntag werden in ganz Schwaben Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet. (AZ)

9 Bilder Folgen der Hitzewelle 2018: Die Dürre in der Region Bild: Ulrich Wagner

Themen Folgen