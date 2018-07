08:41 Uhr

Black Keys: Indie-Musiker Richard Swift ist mit 41 Jahren gestorben Panorama

Richard Swift ist mit 41 Jahren gestorben. Der Musiker arbeitet unter anderem für Indie-Bands wie die Black Keys. Swift litt wohl an einer schweren Krankheit.

Richard Swift ist tot. Der US-amerikanische Musiker Swift war unter anderem Teil der Indierock-Band Black Keys. Er starb am Dienstag im Alter von 41 Jahren in Tacoma im US-Bundesstaat Washington, wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher berichteten.

Richard Swift von den Black Keys litt offenbar an "lebensbedrohlicher Krankheit"

"Er war einer der talentiertesten Musiker, den ich jemals gekannt habe", schrieb Black-Keys-Bandkollege Dan Auerbach bei Facebook. "Ich werde dich vermissen."

Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Im vergangenen Monat war öffentlich geworden, dass Swift unter einer "lebensbedrohlichen Krankheit" litt. Nähere Informationen gab es dazu allerdings nicht.

Der Ausnahmemusiker wurde im Bundesstaat Washington geboren und lebte später in Kalifornien. Seine Karriere begann in den frühen 2000er Jahren mit den Platten "Walking Without Effort" und "The Novelist". Später gehörte er verschiedenen Bands der Indie-Szene an und machte sich einen Namen als begabter Multiinstrumentalist. Von 2011 bis 2016 war er Teil der Band The Shins und produzierte für Bands wie Foxygen, Sharvon Van Etten und Damien Jurado. Sein letztes eigenes Album erschien 2009 unter dem Namen "The Atlantic Ocean".

Tod von Richard Swift: Musiker sammelten Geld für den Musiker der Black Keys

Einige der Musiker, mit denen er gearbeitet hatte, haben noch versucht auf seine Krankheit aufmerksam zu machen. Über Crowdfunding hatte beispielsweise die Band The Shins Geld für Swift gesammelt. Auch auf seiner eigenen Facebook-Seite wurde zum Spenden aufgerufen. „Liebe Freunde von Swift, Richard braucht jetzt eure Liebe und eure Unterstützung", stand in dem Beitrag. Da er wohl nicht versichert war und die Kosten für die Behandlung sehr hoch gewesen seien, habe man den Aufruf gestartet.

(AZ/dpa)

Themen Folgen