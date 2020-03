"Black Lightning", Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer

Bald startet Staffel 3 der Netflix-Serie "Black Lightning". Hier lesen Sie alles zu Start, Folgen, Handlung und Schauspieler. Außerdem sehen Sie den Trailer.

Die dritte Staffel der Superhelden-Serie "Black Lightning" wird bald auf Netflix zu sehen sein. In "Black Lightning" - Staffel 3 wird die Familie Pierce durch den Markovia-Konflikt auseinander getrieben, während Freeland von neuen Gefahren bedroht wird.

Alle wichtigen Informationen zur neuen Staffel rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer lesen Sie hier.

Die dritte Staffel der Serie "Black Lightning" läuft am 26. März 2020 auf Netflix an.

Jefferson Pierce und seine Frau Lynn müssen für die ASA Arbeiten im Konflikt mit der Nation Markovia ausführen, seit die Familie Pierce durch Agent Odell dazu erpresst wurde. Dadurch werden sowohl Jennifer als auch Freeland ohne Black Lightning und Thunder zurückgelassen. Doch Anissa setzt sich in Form ihres neuen Alter Egos Blackbird gegen Odell zur Wehr.

Staffel 3 wird aus 16 Folgen bestehen. Eine Episode soll dabei circa 45 Minuten lang sein. Die Titel der einzelnen Folgen im Überblick:

The Book Of Occupation: Chapter One: Birth Of Blackbird)

The Book Of Occupation: Chapter Two: Maryam’s Tasbih

The Book Of Occupation: Chapter Three: Agent Odell’s Pipe-Dream

The Book Of Occupation: Chapter Four: Lynn’s Ouroboros

The Book Of Occupation: Chapter Five: Requiem For Tavon

The Book Of Resistance: Chapter One: Knocking On Heaven's Door

The Book Of Resistance: Chapter Two: Henderson's Opu

The Book Of Resistance: Chapter Three: The Battle Of Franklin Terrace

The Book Of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis

The Book Of Markovia: Chapter One: Blessings And Curses Reborn

The Book Of Markovia: Chapter Two: Lynn's Addiction

The Book Of Markovia: Chapter Three: Motherless Id

The Book Of Markovia: Chapter Four: Grab The Strap

The Book Of War: Chapter One: Homecoming

The Book Of War: Chapter Two: Freedom Ain't Free

The Book Of War: Chapter Three: Liberation