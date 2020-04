vor 1 Min.

Black Widow: Neuer Start-Termin, Besetzung, Trailer, Länge, FSK

Der Kino-Start von "Black Widow" wurde verschoben. Hier finden Sie die Infos rund um den neuen Start-Termin, Schauspieler im Cast, FSK, Länge und Trailer.

Mit "Black Widow" sollte Scarlett Johansson im April einen MCU-Solofilm bekommen. Der Kino-Start wurde wegen des Coronavirus aber abgesagt und verschoben. Mittlerweile steht ein neuer Termin fest.

Hier finden Sie einen Trailer und die Infos zum Film - auch rund um Schauspieler, Handlung, Länge und FSK.

"Black Widow": Neuer Start-Termin

In Deutschland sollte "Black Widow" am 30. April in die Kinos kommen. Disney hatte den Start aber wegen Corona verschoben. Der neue Start-Termin ist der 5. November 2020.

"Black Widow": Die Handlung des Films

Natasha Romanova, die bereits kurz nach ihrer Geburt an den KGB übergeben und zur Agentin ausgebildet wurde, lebt 15 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den USA. Im Erwachsenenalter beschließt sie nach Hause zurückzukehren und zu sehen, was aus ihrer Familie wurde.

Besetzung von "Black Widow": Schauspieler im Cast

Noch sind nicht alle Rolle von "Black Widow" bekannt. Jedoch befindet sich unter dem Cast auch der Schauspieler David Harbour, bekannt aus der Serie "Stranger Things" und die mehrfach ausgezeichnete Rachel Weisz. Die Besetzung:

Scarlett Johansson : Natascha Romanoff / Black Widow

/ Black Widow Florence Pugh : Yelena Belova

David Harbour : Alexei Shostakov/Red Guardian

Alexei Shostakov/Red Rachel Weisz : Melina Vostokoff

Melina Vostokoff O. T. Fagbenle: Mason

Mason William Hurt: Thaddeus „Thunderbolt“ Ross

Allgemeine Infos zu "Black Widow": Länge, FSK, Trailer

Noch ist nicht bekannt, wie lange der Film sein wird. Auch die Altersfreigabe ist noch nicht veröffentlicht worden. Bei den meisten Marvel-Filmen ist sie in der Regel aber ab zwölf Jahren.

Hier der neue Trailer zu "Black Widow":

