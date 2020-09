vor 32 Min.

Blick ins Schlafzimmer: So ist das Liebesleben der Deutschen

Plus Wie oft haben die Deutschen Sex? Mit wie vielen Partnern? Wann zum ersten Mal? Forscher haben eine große Studie veröffentlicht - wir haben die Ergebnisse grafisch aufbereitet.

Von Jakob Stadler

Im Schnitt haben die Deutschen etwa vier bis fünf Mal pro Monat Sex. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie "Gesundheit und Sexualität in Deutschland" (GeSiD), die das Institut für Sexualforschung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf veröffentlicht hat. Für die Studie, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert wird, hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar fast 5000 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren befragt. Eigentlich lassen sich die meisten ja nicht gerne ins Schlafzimmer schauen - doch die ersten Ergebnisse verraten einiges über das Sexualleben der Deutschen.

Singles haben der Studie zufolge deutlich weniger Sex als Menschen in einer Beziehung

Zu Beispiel, wenn es darum geht, wie oft die Befragten Sex haben - und wovon das abhängt. Da ist zum Beispiel das Alter: Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren haben im Schnitt etwa fünf Mal pro Monat Sex, die 36- bis 55-Jährigen etwa vier Mal im Monat. Neben dem Alter ist auch der Beziehungsstatus entscheidend: Singles haben deutlich häufiger angegeben, im vergangenen Monat keinen Sex gehabt zu haben (77 Prozent). Unter den Befragten, die in einer Beziehung sind, waren nur 20 Prozent in den vergangenen vier Wochen sexuell inaktiv.

Interessant ist auch ein Blick auf die, die besonders aktiv sind - in der Studie wurden dieser Gruppe alle zugeordnet, die im vergangenen Monat mehr als zehn Mal Sex hatten. Der Anteil liegt bei den Jüngeren bei 13 Prozent. In der ältesten befragten Gruppe gab kein Teilnehmer an, in den vergangenen vier Wochen so häufig Sex gehabt zu haben.

Frauen und Männer schwindeln offenbar bei der Zahl ihrer Sexualpartner

Der größere Teil der Erhebung war ein Fragebogen, "um Befragte wie Interviewerinnen und Interviewer bei besonders intimen und persönlichen Fragen zu entlasten", heißt es in der Auswertung. Schließlich ist die Gefahr groß, dass Forscher bei sehr privaten Fragen belogen werden. Und auch mit dem Fragebogen bleibt natürlich eine gewisse Unsicherheit bei Ergebnissen, die auf einer Selbstauskunft beruhen.

Das zeigen die Daten zum Thema "Anzahl der Sexualpartner" sehr gut. Denn eigentlich müssten die Zahlen hier für Männer und Frauen annähernd gleich sein (es wurden nur heterosexuelle Sexualkontakte abgefragt). Trotzdem zeigen die Ergebnisse große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Im Schnitt haben Männer angegeben, Sex mit 9,8 Frauen gehabt zu haben. Frauen hingegen haben berichtet, im Schnitt lediglich Sex mit 6,1 Männern gehabt zu haben.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Verzerrung sich durch den Effekt der sozialen Erwünschtheit erklären lässt. Demnach stellen sich Männer tendenziell als sexuell erfahren dar. Frauen hingegen neigen eher dazu, weniger Sexualpartner anzugeben - da sie in der Gesellschaft nach wie vor mit negativen Rückmeldungen rechnen, wenn sie berichten, viele Sexualpartner gehabt zu haben.

Weniger Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab es bei der Frage nach dem ersten Mal. Rund 44 Prozent der Jungen und 42 Prozent der Mädchen hatten bereits vor dem 17. Geburtstag zum ersten Mal Sex - die Mehrheit der Deutschen demnach erst später. Ein Unterschied ist hier in den Altersgruppen zu sehen: Bei der ältesten Befragten-Gruppe, den 66- bis 75-Jährigen, gab nur ein Fünftel an, das erste Mal Sex bereits vor dem 17. Geburtstag gehabt zu haben. Den Forschern zufolge spiegelt das wider, inwieweit Sexualität in einer Gesellschaft gewollt und toleriert war.

Geschlechtskrankheiten: 71 Prozent der Befragte kennen HIV/Aids

Im Rahmen der Studie haben die Forscher zudem abgefragt, wie gut die Teilnehmer über Geschlechtskrankheiten Bescheid wissen. Die Befragten sollten dafür alle sexuell übertragbaren Krankheiten und Infektionen nennen, die ihnen einfielen. Aids beziehungsweise HIV war dabei die mit Abstand am häufigsten genannte Antwort (71,1 Prozent). Andere sexuell übertragbare Infektionen waren deutlich weniger bekannt. Schon Gonorrhö/Tripper (38,6 Prozent) und Syphilis (31,9 Prozent) fielen bedeutend weniger Probanden ein. Kaum ein Teilnehmer nannte Trichomonaden (0,4 Prozent), Schamhaarläuse/Filzläuse (2,8 Prozent) und Genitalwarzen (4,4 Prozent).

Bei den nun bereitgestellten Daten handelt es sich um eine erste Veröffentlichung der Studie, die das Institut für Sexualforschung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf erstellt. Die jetzt veröffentlichten Daten beziehen sich größtenteils auf heterosexuelle Sexualkontakte. Weitere Auswertungen, auch zu anderen sexuellen Orientierungen, sollen folgen.

