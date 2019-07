vor 17 Min.

Blinder Passagier stürzt über London aus Flugzeug

Ein aus einem Flugzeug stürzender blinder Passagier ist im Süden Londons in einen Garten gefallen.

Ein Blinder Passagier stürzte über London aus einem Flugzeug und verfehlte einen Menschen am Boden nur knapp. Wie es zu dem Unglück kam.

Ein Mann hatte sich vermutlich im Fahrwerk eines Jets von Kenya Airways versteckt und war am Sonntag beim Landeanflug im Süden von London abgestürzt. Die Maschine befand sich bei ihrem Anflug auf den Flughafen Heathrow etwa einen Kilometer über dem Boden, als der Mann herausfiel. Später entdeckte die Polizei in der Fahrwerksanlage eine Reisetasche, Wasser und Lebensmittel, die der Mann offenbar für seine illegale Reise dort deponiert hatte.

Mann stürzt aus Flugzeug über London und verfehlt Anwohner nur knapp

Laut Augenzeugenberichten habe der Mann nur knapp eine Person verfehlt, die in ihrem Garten gerade ein Sonnenbad nahm. Ein Nachbar sagte gegenüber der britischen Online-Zeitung Independent, er habe einen lauten Knall gehört und sei daraufhin sofort zu einem Fenster geeilt, um zu sehen, was das Geräusch verursacht hatte."Mein Nachbar hatte in seinem Garten gelegen und ein Sonnenbad genommen. Der Abstürzende ist einen Meter von ihm entfernt gelandet", sagte er über die bizarre Szene, die sich abgespielt hatte.

Nach Angaben der Polizei war der Mann bereits vor seinem Sturz aufgrund der Kälte im Fahrwerksbereich erfroren. Sein Körper sei ein regelrechter "Eisblock" gewesen, hieß es. Flugbeobachter hatten den Absturz bemerkt, wie die Agentur PA berichtet. Laut dem Nachbarn sei die Polizei sehr schnell nach dem Unglück vor Ort gewesen und habe mit der Spurensicherung begonnen. (AZ)

