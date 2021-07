"Blood Red Sky": Das bietet der deutsche Film auf Netflix

Nadja ist die letzte Vampirin und muss ihr Geheimnis offenbaren, um die Passagiere eines Flugzeugs zu retten. Hier alle Infos zu "Blood Red Sky" auf Netflix.

Der deutsche Vampir-Action-Thriller "Blood Red Sky" wird ab morgen bei Netflix zu sehen sein. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Peter Thorwarth und Stefan Holtz und erzählt die Geschichte von Nadja - die letzte Vampirin. Als Nadja und ihr Sohn sich auf einem Transatlantikflug befinden, wird das Flugzeug von Terroristen übernommen. Die Entführer fordern Geld, doch sie wissen nicht zu was Nadja fähig ist, um das Leben ihres Sohnes und der anderen Passagiere zu retten.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zum Film rund um Handlung, Schauspieler im Cast und den Start auf Netflix. Außerdem können Sie hier den offiziellen Teaser/Trailer von Netflix sehen.

Datum: Wann geht "Blood Red Sky" bei Netflix an den Start?

Netflix hat das Startdatum zum Film auf den 23. Juli 2021 gesetzt. Am 8. Juli feierte "Blood Red Sky" die Weltpremiere auf dem Filmfest München. Die Tags auf Netflix lauten: Film, Horror, Action.

"Blood Red Sky", Handlung: Worum geht es in dem Horrorfilm auf Netflix?

Nadja und ihr zehnjähriger Sohn befinden sich auf einem Flug von Deutschland nach New York. Kurz nach dem Start ertönt die Nachricht: "Guten Abend Ladys und Gentleman, Jungs und Mädchen. Wie Sie sehen haben wir das Flugzeug in unserer Gewalt. Es geht uns dabei einzig und allein um Geld." Die Terroristen bedrohen das Leben der Passagiere und demnach ist auch das Leben von Nadjas Sohn in Gefahr. Sie trifft deshalb eine folgenschwere Entscheidung: Nadja entfesselt ihre Kräfte als letzter Vampir und enthüllt damit ein Geheimnis, das sie seit Jahren gehütet hat. An Bord des Flugzeugs werden nun die Jäger zu Gejagten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Blood Red Sky"

Peri Baumeister spielt als Nadja die Hauptrolle in dem Film. "Der hohe Production Value und das Zusammenspiel der bekannten deutschen Schauspieler mit internationalen Stars sowie dem preisgekrönten Team hinter den Kulissen macht "Blood Red Sky" so besonders", sagte Sasha Bühler von EMEA Netflix. Hier finden Sie eine Auswahl der Schauspieler im Cast:

Schauspieler Rolle Graham McTavish Alan Drummond Dominic Purcell Berg Roland Møller Karl Peri Baumeister Nadja Alexander Scheer Eightball Chidi Ajufo Curtiz Rebecca Dyson-Smith Feldwebel Karen Brown Leonie Brill Julia Gordon Brown Bill Morris Roy McCrerey Dr. Halvorsen Kais Setti Farid Kai Ivo Baulitz Bastian Buchner

Der offizielle Teaser Trailer zu "Blood Red Sky"

"Blood Red Sky": Produzenten und Autoren - hier der Überblick zum Team

Peter Thorwarth fungiert als Autor und Regisseur des Films. "Ich freue mich sehr, dass ich erstmals einen Genrefilm und direkt in dieser Größenordnung umsetzen konnte. Mit Netflix als Partner bekommt "Blood Red Sky" eine globale Bühne und kann weltweit die Fans begeistern", sagte er in einem Interview.

Oscar-Preisträger Mark Coulier (u.a. "Die Eiserne Lady", "Grand Budapest Hotel", diverse Harry-Potter-Filme) ist für die aufwendigen Masken-Spezialeffekte des Films zuständig.

Regisseur : Peter Thorwarth

: Drehbuch : Peter Thorwarth , Stefan Holtz

: , Produzenten : Kristina Hejdukova, Christian Becker , Benjamin Munz , Mark Nolting , Oliver Nommsen

: Kristina Hejdukova, , , , Kamera : Yoshi Heimrath

: Schnitt : Knut Hake

: Bühnenbild : Uwe Stanik

: Uwe Stanik SPFX Make-up Artist : Mark Coulier

: Musik : Dascha Dauenhauer

: Sounddesign & Mischung : Hubert Bartholomae

: Hubert Bartholomae VFX (visuelle Effekte): Scanline VFX

(AZ)