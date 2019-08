vor 38 Min.

Bluttat in Stuttgart: Verdächtiger wohnte mit Opfer zusammen

Tatort in Stuttgart: Das 36 Jahre alte Opfer war nach Polizeiangaben im Zuge eines Streits mit einem «schwertähnlichen Gegenstand» erstochen worden.

Im Fall des tödlichen Angriffs auf offener Straße in Stuttgart hat die Polizei weitere Einzelheiten bekannt gegeben.

Demnnach haben der Verdächtige und das spätere Opfer bis vor kurzem zusammengewohnt.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 28 Jahren alten syrischen Staatsbürger. Er soll den 36-jährigen Deutschen am Mittwochabend mit einer Art Schwert erstochen haben. Der Verdächtige war wenige Stunden nach der Tat in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Er sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe der Bluttat waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Dem Angriff sei ein Streit vorausgegangen. (dpa)

Pressemitteilung der Polizei vom Donnerstag

Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch

Themen Folgen