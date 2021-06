Alle Infos zu "Böhmi brutzelt": Sendetermine, Gäste, Übertragung und Wiederholungen

"Böhmi brutzelt" heißt die neue Show mit Jan Böhmerman auf ZDFneo. Wir informieren Sie hier über Start, Sendetermine, Sendezeiten, Wiederholungen und den Inhalt.

Der Entertainer Jan Böhmermann geht beim Sender ZDFneo mit einer neuen Show auf Sendung. "Böhmi brutzelt" heißt das Format, welches von der Produktionsfirma "Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld" in Köln umgesetzt und produziert wird und auf der Idee von Jan Böhmermann und Alexander Hesse basiert. Als Executive Producerin fungiert Julia Thiel.

Worum geht es in der Sendung? Wann sind die genauen Sendetermine? Und gibt es auch Wiederholungen von "Böhmi brutzelt" im Fernsehen zu sehen? In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos zur neuen Show mit Jan Böhmermann auf ZDFneo.

Start: Ab wann ist "Böhmi brutzelt" auf ZDFneo und in der Mediathek zu sehen?

Die neue Show "Böhmi brutzelt" mit Entertainer Jan Böhmermann ist ab Freitag, 23. Juli 2021, 10.00 Uhr, in der ZDF-Mediathek abrufbar und ab Samstag, 24. Juli 2021, 19.45 Uhr, bei ZDFneo im TV zu sehen

Sendetermine und Sendezeit von "Böhmi brutzlelt" auf ZDFneo

Die sechs Folgen von "Böhmi brutzelt" laufen immer samstags um 19.45 Uhr beim Sender ZDFneo. Hier sehen Sie die geplanten Sendetermine auf einen Blick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Samstag, 24. Juli 2021 19.45 Uhr ZDFneo 2 Samstag, 31. Juli 2021 19.45 Uhr ZDFneo 3 Samstag, 07. August 2021 19.45 Uhr ZDFneo 4 Samstag, 14. August 2021 19.45 Uhr ZDFneo 5 Samstag, 21. August 2021 19.45 Uhr ZDFneo 6 Samstag, 28. August 2021 19.45 Uhr ZDFneo

Wo gibt es Wiederholungen von "Böhmi brutzelt" zu sehen?

Sie haben eine Folge von "Böhmi brutzelt" auf ZDFneo verpasst? Kein Problem! ZDFneo strahlt auch eine Wiederholung der Sendung aus. Der Sender zeigt die neue Show mit Jan Böhmermann neben dem regulären Ausstrahlungstermin zusätzlich ab 15. August 2021, immer sonntags um 23.15 Uhr, in Doppelfolgen.

Außerdem lassen sich alle Ausgaben von "Böhmi brutzelt" auch rund um die Uhr kostenlos und ohne Anmeldung in der ZDF-Mediathek abrufen und nachschauen.

Inhalt: Worum geht es in "Böhmi brutzelt" auf ZDFneo?

In seiner neuen Sendung "Böhmi brutzelt" lädt Jan Böhmermann prominente Gäste in seine Studioküche ein, um mit ihnen dort gemeinsam zu kochen, zu essen und über deren Leben zu reden.

Jeder seiner Gäste sucht sich ein eigenes Gericht aus, welches gekocht werden soll. Ein weiteres kommt vom Entertainer selbst: "Ich werde kochen, was ich kochen kann. Das ist nicht viel, denn ich bin ja zum Glück kein Profi, sondern nähere mich Kochen lieber von der praktischen Seite. Ich freue mich auf die Lieblingsgerichte meiner Gäste, und ich interessiere mich einfach dafür, wer was warum gerne kocht und isst", so der Moderator in einer offiziellen Pressemitteilung des ZDF.

Diese Promis sind bei "Böhmi brutzelt" mit dabei

Diese sechs prominenten Persönlichkeiten stehen bei "Böhmi brutzelt" gemeinsam mit Jan Böhermann in der Küche und kochen ein ausgewähltes Gericht:

Moderatorin und Reporterin Aminata Belli

Tänzerin Motsi Mabuse

"Böhmi brutzelt": Motsi Mabuse Foto: Britta Pedersen/dpa (Archiv)

Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim

"Böhmi brutzelt": Mai Thi Nguyen-Kim Foto: Henning Kaiser/dpa (Archiv)

Starpianist Igor Levit

"Böhmi brutzelt": Igor Levit Foto: Hendrik Schmidt/dpa (Archiv)

Entertainer und Influencer Riccardo Simonetti

"Böhmi brutzelt": Riccardo Simonetti Foto: Monika Skolimowska/dpa (Archiv)

Rapper und Musikproduzent Xatar

"Böhmi brutzelt": Xatar Foto: Paul Zinken/dpa (Archiv)

