Bombe explodiert auf Feld in Limburg

Heute startet "Bauer sucht Frau International" auf RTL. In Folge 1 müssen sich die Bauern für je drei Bewerberinnen entscheiden, mit denen sie die Hofwoche verbringen wollen.

Freiburg

30 kranke Partygäste - wurden ihnen K.o.-Tropfen verabreicht?

Über 30 Partygäste erkrankten am Samstag im Verlauf einer Feier in Freiburg. Die Polizei geht davon aus, dass ihnen etwas in ihre Getränke gemischt wurde.