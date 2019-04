vor 25 Min.

Bombendrohung: Polizei sperrt Einkaufsstraße in Gelsenkirchen

In der Gelsenkirchener Innenstadt wurde die Einkaufsstraße gesperrt, weil eine Bombendrohung gegen die Primark-Filiale eingegangen ist.

Alarm im Ruhrgebiet: In Gelsenkirchen hat die Polizei die Bahnhofstraße gesperrt, weil eine Bombendrohung eingegangen ist.

Weil am Donnerstagvormittag eine Bombendrohung gegen die Primark-Filiale in der Gelsenkirchener Innenstadt eingegangen ist, hat die Polizei die Bahnhofstraße in Gelsenkirchen abgesperrt. Die Ermittler prüfen derzeit den Verdacht.

Ob die Bombendrohung gegen Primark schriftlich oder per Telefon eingegangen ist, konnte die Polizei in Gelsenkirchen bislang nicht sagen. Auch weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Maßnahmen in der Innenstadt #Gelsenkirchen laufen. Die Geschäfte in dem abgesperrten Bereich der Bahnhofstraße sind durch die #Polizei geräumt worden. pic.twitter.com/KcPxO4b5wY — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) 4. April 2019

Wie die Westdeutsche Allgemeine auf ihrem Onlineportal derwesten.de berichtet, sind zur Prüfung des Verdachts auch Spürhunde vor Ort. Schon Mitte März hatte es in Gelsenkirchen eine Bombendrohung gegeben. Diese richtete sich damals gegen das Finanzamt. (AZ)

