"Bombengeschäft": Lohnt sich der Tatort heute aus Köln?

Der Tatort "Bombengeschäft" heute kommt aus Köln. Der Fall, in dem die Kommissare Schenk und Ballauf ermitteln, wirkt arg konstruiert. Die Kritik.

Von Anika Zidar

Der aktuelle Tatort aus Köln, der am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft, heißt "Bombengeschäft".

Bei Bauarbeiten in Köln wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sprengmeister Peter Krämer wird bei einer Explosion getötet. Die Kommissare ermitteln wegen Mordverdachts.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Tatort heute aus Köln im Schnellcheck

Bei Bauarbeiten in Köln wird eine Fliegerbombe gefunden. Das kommt in der im Zweiten Weltkrieg heftig bombardierten Stadt immer wieder einmal vor. Denn jeder, der in Köln bauen will, muss einen Nachweis über beseitigte Kampfmittel vorlegen. Doch dann explodiert die Bombe - und Sprengmeister Peter Krämer wird bei der Explosion getötet.

Die Kölner Tatort-Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk schließen einen Unfall aus. Sie ermitteln wegen Mordes und finden eine Spur zu dem Kölner Unternehmer Gebel. Der ist gerade an der Planung eines Bauprojekts. Außerdem finden die Kölner Kommissare heraus, dass der Sprengmeister Krämer in dem Großprojekt ein Haus kaufen wollte. Auch Sascha Feichdinger hatte das in Erwägung gezogen.

Es stellt sich heraus, dass Krämers Witwe Alena und sein Freund Haug den Bauunternehmer Gebel erpressen, weil sie herausgefunden haben, dass dieser vorhandene Blindgänger auf seinem Areal nicht beseitigt hat. Deswegen musste Krämer sterben und auch Krämers Freund Haug gerät in Lebensgefahr.

Kritik: Lohnt es sich, beim Tatort "Bombengeschäft" aus Köln einzuschalten?

Nimmt man den „Tatort“ mit dem Titel „Bombengeschäft“ als Maßstab, möchte man am liebsten den Kölner Ermittlern Max Ballauf und Freddy Schenk zurufen: „Sucht euch einen anderen Job!“

Als Grillwurstbrater oder Betreiber eines Spielsalons vielleicht. Denn so lustlos wie die beiden hier agieren, erweisen sie dem Zuschauer keinen Gefallen.

Die Handlung klingt zwar zunächst wie ein Krimi, quält sich aber, einer zu sein. Hier hat der Drehbuchautor den Kölner Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) eine Checkliste aufgedrängt, die es abzuarbeiten gilt.

Da wollte Krämer eine schicke Wohneinheit im Bauprojekt des dubiosen Unternehmers Gebel kaufen. Merkwürdige Geldverschiebungen bringen neue Verdächtige mit ins Spiel von Habgier und Rache. Krämer liebt eine Kollegin, hat seine bosnische Ehefrau schon abgehakt.

Derweil nennt der seit dem Bosnien-Krieg im Rollstuhl sitzende Zyniker Haug die Witwe stets „Prinzessin“. Nicht ohne Grund. So konstruiert wie die Story wirkt auch die Regie mit den wie in der Graphic Novel oft nur zur Hälfte erkennbaren Gesichtern. Ein Gag ohne Sinn.

Da tut einem Assi Norbert Jütte (Roland Riebeling) leid, der mit Hingabe auf seine Brotzeitpausen besteht, aber dafür ständig von Schenk gemobbt und mit Hilfsarbeiten schikaniert wird. „Wie hängt das alles zusammen?“, fragt Ballauf einmal. Für die Antwort braucht man vor dem Fernseher nur eine knappe Stunde.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Kölner Tatort "Bombengeschäft"

Max Ballauf: Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk: Dietmar Bär

Norbert Jütte: Roland Riebeling

Dr. Roth: Joe Bausch

Alena Krämer: Alessija Lause

Alexander Haug: Sascha Alexander Geršak

Maiwald senior: Ralph Herforth

Joachim Maiwald: Adrian Topol

Tatort aktuell: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Vorschau zum neuen "Tatort: Bombengeschäft" Am Sonntag müssen die Kölner Ballauf und Schenk den Mord an einem Sprengmeister aufklären. Mehr zu "Bombengeschäft": www.tatort.de Gepostet von Tatort am Donnerstag, 28. März 2019

Kommissare: Die Kölner Ballauf und Schenk sind Tatort-Urgesteine

Die beiden Kölner Tatort-Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) sind eines der beliebtesten Ermittler-Teams im Tatort und ermitteln schon seit Jahren Seite an Seite.

Max Ballauf hat eine Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida absolviert und hat einen scharfen Blick für die Hintergründe, aber auch die Grenzen der Strafverfolgung. Die Frauen stehen auf den Sunnyboy, was ihn so manches Mal in die Zwickmühle gebracht hat. Binden konnte oder wollte er sich bislang aber nicht, er lebt als Single und Dauerbewohner in einer kleinen Pension.

Ganz anders geht es seinem Kollegen Freddy Schenk. Der ist ein Familienmensch, aber ganz sicher kein Spießer. Er mag es, sich in elegante Maßanzüge zu kleiden, trägt dazu aber Sportschuhe. Weil er viel arbeitet hat er wenig Zeit für seine Familie und häufig Ärger mit seiner Frau. Auch das Verhältnis zu seinen zwei Töchtern ist wechselhaft.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag im Ersten

07. April: "Polizeiruf 110: Kindeswohl" (Rostock)

14. April: "Tatort: Inferno" (Dortmund)

21. April: "Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel" (München) - Wiederholung von 2017 am Ostersonntag

22. April: "Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben?" (Bremen) - aktueller Fall am Ostermontag

