vor 3 Min.

"Borowski und das Haus am Meer": So wird der Kieler Tatort heute

Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) ermitteln in einem bewegenden Fall: Szene aus dem Tatort "Borowski und das Haus am Meer", der heute Abend im Ersten läuft.

Der Kieler Tatort geht tiefer. Borowski und Sahin ermitteln zwischen Ideologie und Religion. Lohnt sich "Borowski und das Haus am Meer"? Die Tatort-Kritik.

" Borowski und das Haus am Meer" heißt der neue Tatort aus Kiel, der heute am Sonntag (15.12.2019, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

und das Haus am Meer" heißt der neue Tatort aus Kiel, der heute am Sonntag (15.12.2019, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Was Borowski ( Axel Milberg ) und Mila Sahin ( Almila Bagriacik ) in ihrem dritten gemeinsamen Fall aufklären, ist weit mehr als ein Mordfall. Schicht um Schicht werden tragischen Schicksale freigelegt und tiefe Einblicke in menschliche Abgründe vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte gewährt. Für den Zuschauer ist dieser Tatort anfangs eine Geduldsprobe - bis die Zusammenhänge deutlich werden.

( ) und ( ) in ihrem dritten gemeinsamen Fall aufklären, ist weit mehr als ein Mordfall. Schicht um Schicht werden tragischen Schicksale freigelegt und tiefe Einblicke in menschliche Abgründe vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte gewährt. Für den Zuschauer ist dieser anfangs eine Geduldsprobe - bis die Zusammenhänge deutlich werden. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Kieler Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

In einem Küstenwald nahe Kiel läuft den Kommissaren Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) wie aus dem Nichts der achtjährige Simon (Anton Peltier) vors Auto. Verwirrt berichtet der Junge, dass sein Großvater tot im Wald läge, dass er von einem Hund angefallen und von einem Indianer beschützt worden sei. Borowski sucht eilig den Wald ab, findet aber nichts. Stattdessen fällt ihm ein Segelschiff auf, das in der Bucht ankert.

Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) greifen im Wald Simon (Anton Peltier) auf. Bild: Sandra Hoever, NDR

Als die Kommissare Simon zu seinen Eltern Johann (Martin Lindow) und Nadja Flemming (Tatiana Nekrasov) zurückbringen, bestätigt sich, dass Großvater Heinrich verschwunden ist. Er litt an Alzheimer und lief häufig desorientiert einfach los. Bevor Johann und Nadja Flemming ihn deshalb bei sich aufgenommen haben, hatte Heinrich in Dänemark in einer alternativen Kommune auf dem Segelschiff gelebt. Noch am Morgen seines Verschwindens hatte seine dänische Lebenspartnerin Inga damit gedroht, ihn notfalls gewaltsam zurückzuholen.

Ein Kreuz am Strand. Im Hintergrund ist das Schiff zu sehen. "Borowski und das Haus am Meer" ist der dritte Fall des neuen Kieler Tatort-Duos. Bild: Felix Althaus, NDR

Am nächsten Tag wird Heinrichs Leiche auf am Strand gefunden - auf rätselhafte Weise neben einem halbverwesten Hundekadaver begraben. Das Schiff ist spurlos verschwunden. Wer hat Heinrich umgebracht? Borowski ist sich sicher: Simon hat den Täter gesehen.

Kritik: Lohnt es sich, beim Tatort "Borowski und das Haus am Meer" heute einzuschalten?

Der faszinierende NDR-Tatort ist politisch strukturiert und stellt eine Verbindung her zwischen den Tätern und den Ideologen des Nationalsozialismus. Da war ein Vater, der um nichts in der Welt seine Nazi-Vergangenheit weitergeben wollte. Da war ein Sohn, der stets unter der Ablehnung durch den Vater litt.

Kommissar Borowski vor der von Heinrich gegründeten Schule "Arken". Bild: Sandra Hoever, NDR

Der Kommissar erklärt seiner jungen Kollegin, wie bedeutsam die Erziehung zu Freiheit und Toleranz damals so war, als in Deutschland der Terror regierte. Und Klaus Borowski schweigt einfach, als Mila Sahin ihn kess fragt: „Aber Sie haben doch nicht mit Ihrer Lehrerin geschlafen?“

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Berlin-Tatort heute

Klaus Borowski : Axel Milberg

: Mila Sahin : Almila Bagriacik

: Johann Flemming : Martin Lindow

: Nadja Flemming : Tatiana Nekrasov

: Simon Flemming : Anton Peltier

: Inga Andersen : Jannie Faurschou

: Senta Andersen : Iben Dorner

: Erik Larsen : Thomas Chaanhing

: Chaanhing Heinrich Flemming: Reiner Schöne

Roland Schladitz : Thomas Kügel

: Gerichtsmedizinerin Kroll: Anja Antonowicz

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Borowski und Sahin sind das Tatort-Team in Kiel

Kommissar Klaus Borowski, gespielt vom geborenen Kieler Axel Milberg, ermittelt seit 2003 in der Hafenstadt und Schleswig-Holstein. Als zunächst grimmiger, kompromissloser Einzelgänger, geschieden, eine Tochter, wird er in den ersten Folgen zu Sitzungen bei der Polizeipsychologin verdonnert. Daraus wird eine scheue Liebesgeschichte mit Frida Jung (Maren Eggert), die kurz vor der Heirat ein jähes Ende findet.

Borowski als Ermittlerfigur veränderte sich im Laufe der Jahre, bleibt aber überraschend, mal wortkarg, mal zärtlich und oft voll Empathie. Ob in Schweden, Finnland, auf den Fähren dorthin oder in Schleswig bei der dänischen Minderheit - Borowski ist unterwegs. Von 2010 bis 2017 steht ihm dabei Kommissarin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) zur Seite. Seit 2017 hat Borowski eine neue Kollegin: die junge Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Christine Schroeder, NDR

Sahin ist auf eigenen Wunsch aus der OFA in Berlin an die Förde versetzt worden. Als operative Fallanalytikerin ist sie darauf spezialisiert, neue Ermittlungsansätze für ungeklärte Verbrechen zu finden. Die Grundidee des neuen Teams: Miteinander und nicht gegeneinander arbeiten und sich professionell ergänzen. "Borowski und das Haus am Meer" ist der dritte Fall des neuen Kieler Tatort-Duos.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

15. Dezember: " Borowski und das Haus am Meer" (Kiel)

und das Haus am Meer" (Kiel) 22. Dezember: " Tatort : Die robuste Roswita" (Wdh., Weimar )

: Die robuste Roswita" (Wdh., ) 26. Dezember: " Tatort : One Way Ticket" ( München )

: One Way Ticket" ( ) 29. Dezember: " Polizeiruf 110: Tod einer Journalistin" ( Brandenburg )

110: Tod einer Journalistin" ( ) 01. Januar: " Tatort : Das Team" ( Dortmund )

: Das Team" ( ) 05. Januar: " Tatort : Tschill Out" ( Hamburg )

: Tschill Out" ( ) 12. Januar: " Tatort : Kein Mitleid, keine Gnade" ( Köln )

: Kein Mitleid, keine Gnade" ( ) 19. Januar: " Polizeiruf 110: Söhne Rostocks " ( Rostock )

Themen folgen