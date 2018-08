13:43 Uhr

Boyband BTS knackt YouTube-Rekord von Taylor Swift

Die südkoreanische Boyband BTS hat mit ihrem Song "Idol" einen neuen Rekord bei Youtube aufgestellt.

Der Clip zur neuen Single "Idol" wurde binnen der ersten 24 Stunden 45 Millionen Mal abgerufen, wie YouTube am Dienstag mitteilte. Damit stießen die sieben Jungs Pop-Superstar Taylor Swift vom Thron. Ihr Video "Look What You Made Me Do" habe im August 2017 am ersten Tag 43,2 Millionen Abrufe verzeichnet, hieß es weiter.

Pop-Musik aus Südkorea feiert seit Jahren Erfolge bei YouTube. So schrieb der koreanische Rapper Psy 2012 Netzgeschichte. Damals knackte sein Musikclip "Gangnam Style" als erstes YouTube-Video die Marke von einer Milliarde Abrufen.

K-Pop ist extremer als der westliche Pop. Seien es die vielen Alben, die sehr enge Bindung zwischen Fans und Idols oder die Macht der Entertainments, die stärker ist als die westlicher Managements. Bereits vor einigen Jahren gab es mit den sogenannten Königen des K-Pops „Big Bang“ und „SuperJunior“ die erste koreanische Welle. Gruppen wie „BTS“, „EXO“ und „Blackpink“ läuten nun eine zweite ein. (AZ, dpa)

