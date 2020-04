08:27 Uhr

Brad Pitt spielt Virus-Experte Fauci und veräppelt Donald Trump

Bei der amerikanischen Comedy-Show "Saturday Night Live" hat Oscar-Gewinner Brad Pitt den Virus-Experten Anthony Fauci nachgeahmt und ihm damit einen Wunsch erfüllt.

Das wird US-Präsident Donald Trump so gar nicht gefallen. Brad Pitt mimte in der bekannten amerikanischen Comedy-Show "Saturday Night Live" den Virus-Experten Anthony Fauci und stellte Falschaussagen von Trump richtig - auf sehr humoristische Art und Weise.

Brad Pitt trägt eine Perücke und Brille und ahmt die rauchige Stimme mit dem New-Yorker-Dialekt von Fauci nach. In dem dreiminütigen Video werden immer wieder kurze Ausschnitte aus Pressekonferenzen und Auftritten von Donald Trump gezeigt, indem er eher zweifelhafte Aussagen zum neuartigen Coronavirus sagt.

Zum Beispiel: Trump behauptet, dass es "relativ bald" ein Impfstoff geben wird. Pitt als Fauci erklärt daraufhin, dass "relativ bald" im Vergleich zur gesamten Weltgeschichte wirklich bald wäre, aber: "Wenn du zu deinem Kumpel sagst, dass du relativ bald da bist und eineinhalb Jahre später auftauchst, könnte dein Freund relativ genervt von dir sein", sagt der Virus-Experte.

SNL-Video mit Brad Pitt hat mehr als 10 Millionen Aufrufe

Am Ende nimmt Brad Pitt die falsche Perücke ab und spricht direkt Anthony Fauci an. "Danke für Ihre Besonnenheit und Ihre Klarheit in dieser beunruhigenden Zeit. Auch Danke an alle medizinischen Helfer und ihren Familien, die direkt an der Frontlinie arbeiten." Bei Twitter hat das Video bereits 11,3 Millionen Aufrufe.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

Der wahre Fauci, Chef des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, hatte vor Kurzem in einer Nachrichtensendung auf die Frage, von wem er gerne in einem Hollywood-Film gespielt würde, geantwortet: Brad Pitt. Fauci nimmt als führender Experte häufig an den Coronavirus-Pressekonferenzen des US-Präsidenten teil und wird dabei für sein nüchternes Auftreten geschätzt. Der 79-Jährige scheut sich auch nicht, Aussagen von Trump einzuordnen oder ihnen zu widersprechen. (AZ)

