vor 34 Min.

Brad Pitt will Film über Weinstein-Skandal drehen Panorama

Hollywood-Star Brad Pitt hat sich die Filmrechte am Weinstein-Skandal gesichert. Im Zentrum des Films sollen die Enthüllungen der Journalisten stehen.

Brad Pitt hat sich die Filmrechte am Missbrauchsskandal um Produzent Harvey Weinstein gesichert. Die Enthüllungen der Journalisten sollen im Mittelpunkt stehen.

Hollywoodstar Brad Pitt und dessen Produktionsfirma "Plan B Entertainment" haben sich die Filmrechte über den Weinstein-Skandal gesichert. Der frühere Produzent Harvey Weinstein hatte einige Oscar-prämierte Filme gedreht. Unter anderem finanzierte er "Inglorious Basterds", in dem auch Brad Pitt mitspielte. Nachdem Harvey Weinstein wegen Missbrauchsvorwürfen in Ungnade gefallen war, wird er jetzt selbst zum Thema eines Films. Das berichtete das Branchenportal Deadline und die New York Times.

Brad Pitts Film über Weinstein: Enthüllungen des Skandals stehen im Mittelpunkt

Die New York Times berichtete nicht nur, sie soll auch selbst Gegenstand des Films werden: Die Zeitung war maßgeblich an den Enthüllungen beteiligt. Im Film soll vor allem die Arbeit der Reporter Jodi Kantor und Megan Twohey beleuchtet werden. Beide wurden dafür mit dem renommierten Pulitzer Preis ausgezeichnet, den sie sich mit Autor Ronan Farrow vom New Yorker teilen.

Der Fall Harvey Weinstein und seine Folgen 1 / 12 Zurück Vorwärts 5. Oktober: Ein Artikel der New York Times bringt den Stein ins Rollen: Ashley Judd und weitere Schauspielerinnen werfen Weinstein darin sexuelle Belästigung vor. Weinsteins Anwalt spricht von Verleumdung, der Produzent wolle juristisch gegen das Blatt vorgehen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper.

8./9. Oktober: Sein eigenes Filmstudio, The Weinstein Company, habe den Hollywood-Mogul entlassen, erklären dessen Direktoren. Prominente wie Meryl Streep, Judi Dench und Hillary Clinton distanzieren sich - ebenso wie Weinsteins Ehefrau Georgina Chapman.

12. Oktober: Die Polizei in New York will bereits abgeschlossene Ermittlungen gegen Weinstein neu aufrollen.

14. Oktober: US-Medien berichten, die Oscar-Akademie habe Weinstein nach einer Dringlichkeitssitzung aus dem Verband ausgeschlossen.

15. Oktober: Scotland Yard in London ermittle wegen sexueller Übergriffe gegen den Produzenten, berichten Medien. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will ihm den Titel "Ritter der Ehrenlegion" entziehen, der Weinstein 2012 verliehen worden war.

16. Oktober: Mit dem Hashtag #MeToo haben sich bereits Zehntausende Frauen im Internet als Opfer sexueller Übergriffe zu erkennen gegeben - ausgelöst durch einen Tweet der Schauspielerin Alyssa Milano.

17. Oktober: Medien berichten, der Produzent sei als Verwaltungsrat der Weinstein Company zurückgetreten.

19. Oktober: Die Polizei in Los Angeles nimmt Ermittlungen auf. Das britische Filminstitut entzieht Weinstein die Ehrenmitgliedschaft.

30. Oktober: Der Verband der US-Filmproduzenten schließt Weinstein aus der Producers Guild of America aus.

7. November: Der Produzent soll private Sicherheitsfirmen engagiert haben, um Informationen über seine mutmaßlichen Opfer zu sammeln und weitere negative Artikel zu stoppen, berichtet das Magazin The New Yorker. Auch Journalisten seien ins Visier geraten.

10. November: Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles will ein Team von Sonderermittlern einsetzen, um Fälle von sexueller Belästigung in der Filmbranche aufzuklären. Zuvor waren Vorwürfe gegen weitere US-Stars laut geworden - darunter Dustin Hoffmann und Kevin Spacey, der Komiker Louis C.K. sowie der Regisseur James Toback.

12. November: Bei einem Protestmarsch in Hollywood demonstrieren Hunderte gegen sexuelle Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz.

Harvey Weinstein kommentierte die Enthüllungen: "Ich will die Filmrechte kaufen"

Dieser Ronan Farrow hat übrigens eine ganz persönliche Beziehung zu den Enthüllungen über sexuellen Missbrauch in Hollywood: Er ist der Sohn von Woody Allen , dem selbst sexuelle Vergehen zur Last gelegt werden. Ironisch ist auch der Kommentar Weinsteins, als die Enthüllungen bekannt wurden: "Die Story ist so gut, ich will die Filmrechte kaufen", sagte er den Journalisten des Hollywood Reporter.

Nicht nur Brad Pitt ehrt die Journalisten für die Enthüllungen über Weinstein

Die Journalisten hatten mit ihren Artikeln über die mutmaßlich von Weinstein über Jahrzehnte hinweg begangenen Übergriffe und Missbräuche nicht nur den Absturz des Filmproduzenten bewirkt, sondern auch die breite "MeToo"-Kampagne gegen die sexuelle Drangsalierung und Ausbeutung von Frauen ausgelöst. Inzwischen werfen mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars, Weinstein vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben.

Für die Enthüllungen und das Anstoßen der Debatte wurden sie bei der Vergabe des Pulitzer Preises gelobt: Durch die Berichterstattung seien die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden für "lang unterdrückte Vorwürfe über Nötigung, Gewalt und erzwungenem Schweigen der Opfer". Die Folge sei eine "weltweite Abrechnung mit dem sexuellen Missbrauch von Frauen" gewesen.

10 Bilder #MeToo: Diese deutschen Stars erheben Vorwürfe Bild: Stephan Pick, MG RTL D/dpa

(AZ)

Themen Folgen