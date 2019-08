vor 2 Min.

Braunbär fällt Naturfotografen beim Wandern an

In der Slowakei soll ein Braunbär einen Fotografen verletzt haben.

In der Slowakei ist am Mittwoch ein Mann von einer Braunbärin angefallen und verletzt worden. Der bekannte Naturfotograf soll Kratz- und Bisswunden gehabt haben.

Auf einem Wanderweg in der Slowakei hat am Mittwoch eine Braunbärin einen Mann angefallen und verletzt. Wie die Forstverwaltung des Naturschutzgebiets Polana mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall im Wald in unmittelbarer Nähe ihres Verwaltungsgebäudes. Dorthin flüchtete sich der Verletzte und ließ seine Kratz- und Bisswunden versorgen.

Das Nachrichtenportal Sme.sk berichtete, bei dem Verletzten handle es sich um den in der Slowakei bekannten Naturfotografen Ivan Knaze. Er habe im Wald Insekten fotografiert, als er unerwartet der Bärin begegnete.

Slowakei: Forstverwaltung ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf

Die Forstverwaltung rief Wanderer zu erhöhter Wachsamkeit in den Wäldern auf: Auch auf markierten Wegen sollte man beispielsweise durch Sprechen oder andere Geräusche auf sich aufmerksam machen, um Bären vorzuwarnen. Nach einer offiziellen Zählung des staatlichen Naturschutzes im Jahr 2016 gibt es in der Slowakei mehr als 1200 freilebende Bären. Wenn sie Menschen rechtzeitig bemerken, gehen sie ihnen normalerweise aus dem Weg, bevor sie selbst überhaupt gesehen werden. Nur wenn sie sich oder ihre Jungen bedroht fühlen, können sie auch angreifen. (dpa)

