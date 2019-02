vor 51 Min.

"Breaking Bad": Netflix sichert sich Rechte für Folge in Film-Länge

"Breaking Bad" soll eine Fortsetzung bekommen. Und zwar in Film-Länge. Netflix soll sich bereits die Rechte daran gesichert haben.

Der Streamingdienst Netflix soll sich die Rechte an der Fortsetzung der Serie "Breaking Bad" gesichert haben. Das berichtet das Branchenblatt Hollywood Reporter. Die Fortsetzung der fünften Staffel soll aber länger werden als die anderen Folgen: Angeblich ist eine Folge in Spielfilmlänge geplant.

Vince Gilligan, der Macher der Erfolgsserie, soll auch bei der Verfilmung eine zentrale Rolle während der Dreharbeiten spielen. So soll er, wie auch schon bei der Serie, die Aufgaben des Autors und die des Produzenten des Films übernehmen. Zudem könnte er voraussichtlich als Regisseur am Set agieren. Aber auch andere Produzenten, wie die des "Breaking Bad"-Spin-offs "Better call Saul", sollen am Filmprojekt beteiligt sein.

Auch wenn sich die Spekulationen über die Fortsetzungsfolge immer mehr verstärken, bleiben viele Details noch unklar. So ist offen, ob Hauptdarsteller Bryan Cranston in seine Rolle als Walter White schlüpfen wird. Dafür soll aber Aaron Paul wieder mit seiner Rolle als Jessie Pinkman dabei sein. (AZ)

