Staffel 2 von "Breeders": Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung

Staffel 2 von "Breeders" ist demnächst bei Sky zu sehen. Wir informieren Sie über die Folgen, die Handlung und die Darsteller im Cast. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Staffel 2 von "Breeders" geht demnächst bei Sky in Deutschland an den Start. Die Comedy-Serie wurde von Martin Freeman, Chris Addison und Simon Blackwell ins Leben gerufen und erzählt von den anstrengenden Herausforderungen, die mit dem Elternsein einhergehen.

Hauptdarsteller Martin Freeman sagt über die Serie: "Wir wollten so ehrlich wie möglich sein und vor allem die Momente zeigen, auf die man als Eltern nicht stolz ist".

Hier erhalten Sie alle Infos zum Start-Termin von Staffel 2, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Schauspielern in der Besetzung von "Breeders". Außerdem haben wir am Ende des Artikels den offiziellen Trailer zur Serie für Sie.

Start-Termin: Ab wann ist Staffel 2 von "Breeders" bei Sky zu sehen?

In Deutschland wird Staffel 2 von "Breeders" ab dem 22. Juni bei Sky Ticket und Sky Comedy ausgestrahlt. Darüber hinaus steht die zweite Staffel ab diesem Tag auch bei Sky Q zum Abruf bereit.

Handlung: Worum geht es in Staffel 2 von "Breeders"?

Paul und seine Frau Ally sind Eltern von zwei Kindern und versuchen bei deren Erziehung stets ihr Bestes zu geben. Doch immer wieder bringen ihre Kinder Ava und Luke die beiden im Alltag an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Daher fragen sich sowohl Ally, als auch Paul immer wieder, ob sie überhaupt gute Eltern sein können.

Auch in der zweiten Staffel der Serie hat sich daran nichts geändert, jedoch ist die Zeit weiter vorangeschritten. Paul und Ally erinnern sich noch gut an die vielen kurzen Nächte, in denen sie ihre beiden Kinder in den Schlaf zu wogen. Nun ist Sohn Luke 13 und ernährt sich streng vegan und Tochter Ava, die mittlerweile zehn Jahre alt ist, fordert von ihren Eltern mehr Unabhängigkeit für sich selbst.

Staffel 2 von "Breeders" ist ab dem 22. Juni bei Sky zu sehen. Foto: Sky

Familienvater Paul fehlt es hingegen vor allem gemeinsamen Gesprächen und Unternehmungen, denn jeder hängt nur vor seinem eigenen Bildschirm. Aus diesem Grund kappt Paul den Internetzugang und löst mit seiner Aktion wenig Begeisterung bei seinen Kindern aus.

Auch in der zweiten Staffel der Serie suchen Paul und Ally wieder nach einer gesunden Balance in ihrem Familienleben. Wie gewohnt kommentieren sie dabei ihr eigenes Versagen unglaublich ehrlich und mit einer gehörigen Portion Humor.

Episoden: Die Folgen von "Breeders", Staffel 2 auf Sky

Die zweite Staffel von "Breeders" umfasst insgesamt zehn Episoden, die alle eine Spielzeit von circa 30 Minuten haben.

Hier finden Sie die englischen Originaltitel der zweiten Staffel von "Breeders" auf einen Blick:

Folge 1: "No Surrender"

Folge 2: "No Fear"

Folge 3: "No Connection"

Folge 4: "No Faith"

Folge 5: "No Baby"

Folge 6: "No Choice"

Folge 7: "No Excuses"

Folge 8: "No Friends"

Folge 9: "No Power Part I"

Folge 10: "No Power Part II"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Breeders", Staffel 2?

Hier finden Sie einen Überblick über die Schauspieler im Haupt-Cast der zweiten Staffel von "Breeders":

Rolle Schauspieler Paul Worsley Martin Freeman Ally Worsley Daisy Haggard Michael Michael McKean Jackie Worsley Joanna Bacon Jim Worsley Alun Armstrong Leah Stella Gonet Luke Worsley Alex Eastwood Ava Worsley Eve Prenelle

Der offizielle Trailer zur Sky-Serie "Breeders"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der Comedy-Serie "Breeders" machen können, haben wir hier den offiziellen Trailer der Serie für Sie.

(AZ)