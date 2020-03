vor 35 Min.

Bremerhavener Zoo am Meer sucht Namen für Eisbären-Zwillinge

Die beiden kleinen Eisbärinnen-Zwillinge kuscheln am Dienstag in ihrem Gehege im Zoo am Meer. Ihre Mutter, die Eisbärin Valeska, hatte die Zwillinge im Dezember zur Welt gebracht.

Anfang Dezember kamen die beiden Eisbärinnen auf die Welt. Inzwischen sind sie hinter den Kulissen schon aktiv und beißen auch gerne mal der Mama in die Krallen.

Von Anna Hell

Noch heißen die beiden einfach nur "Eisbären-Zwillinge", doch schon bald soll der Nachwuchs von Eisbärin Valeska im Bremerhavener Zoo am Meer richtige Namen erhalten.

Die beiden Mädchen hatten am 8. Dezember 2019 das Licht der Welt erblickt. Seit einer Woche erkunden die kleinen Eisbärinnen inzwischen eigenständig die Umgebung in ihrem Bremerhavener Zuhause. "Die Zeit der Wurfhöhle ist vorbei", so Zoodirektorin Heike Kück gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Erstmals seien den jungen Bären am Dienstag Fleischbällchen angeboten worden.

Eisbären-Nachwuchs: "Sie spielen miteinander oder liegen auf Mamas Füßen"

Seit Mitte November 2019 hatte kein Tierpfleger mehr den Stall betreten. Auch nach der Geburt der Jungtiere am 8. Dezember erfolgte die Überwachung lediglich über Kameras. Die Eisbärin Valeska hatte seit November nichts mehr gefressen und bediente sich während der Isolationszeit nur einmal täglich an einer Selbsttränke. Ende Februar erfolgte dann der nächste Schritt: Valeska lag nicht mehr ausschließlich in der Wurfhöhle, um ihren Nachwuchs zu säugen. Als sie wieder zu den Tierpflegern kam und zu fressen begann, wurde sie kurz von ihren Jungtieren getrennt, damit deren Geschlecht bestimmt werden konnte. Dabei erfolgte auch gleich die erste Impfung und Wurmkur.

Die kleinen Eisbärinnen seien von Beginn an unterschiedlich gewesen, schreibt der Zoo in einer Mitteilung vom Montag. Eine sei forscher, die andere zurückhaltender. Wie sich die Tiere den ganzen Tag beschäftigen? "Sie spielen miteinander, liegen auf Mamas Füßen oder beißen der Mama in die Krallen."

Zoo veranstaltet Namenswettbewerb für Eisbären-Zwillinge

Noch spielt sich jedoch alles "hinter den Kulissen" ab, denn bevor die kleinen Eisbärinnen auf die Außenanlage dürfen, müssen sie dem Zoo zufolge sicher laufen und eine Treppe steigen können sowie den ersten Kontakt zum Wasser in einem eigenen Eisbären-Planschbecken gut überstehen. Voraussichtlich ab Ende März sind die Eisbären-Zwillinge dann aber in der Außenanlage für die Zoobesucher zu sehen.

Seit Ende Januar können die kleinen Eisbärinnen hören und riechen. Auch die Michzähne sind bereits durchgekommen. Bild: Mohssen Assanimoghaddam, dpa

Bis dahin sollen auch die Namen der Jungtiere feststehen. Dazu veranstaltet der Zoo am Meer gemeinsam mit seinen Medienpartnern Energy Bremen und Nordsee-Zeitung einen Namenswettbewerb. Vorschläge können zwischen 9. und 15. März eingereicht werden - jedoch nicht direkt beim Zoo, sondern beispielsweise auf der Facebook-Seite von Energy Bremen. Eine Jury wählt am Ende zwischen den vorgeschlagenen Namen aus.

Die beiden Eisbärinnen werden langfristig nicht in Bremerhaven bleiben. Etwa ab Mitte 2021 trennt der Zoo voraussichtlich die Jungtiere von der Mutter Valeska und sie wechseln in einen anderen Zoo.

Eine solche Trennung vollzieht sich auf in freier Wildbahn, dort werden die Jungtiere bis zu zwei Jahre von der Mutter geführt, bevor diese sie vertreibt. Wo die beiden Eisbärinnen einmal landen, ist noch unklar. Der Zoo am Meer entscheidet das gemeinsam mit dem Koordinator des Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Eisbären.

