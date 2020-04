vor 32 Min.

"Brews Brothers": Start in Kürze - Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Bald wird die neue Serie "Brews Brothers" bei Netflix erscheinen. Alles rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer, erfahren Sie hier.

Netflix erweitert sein Comedyserien-Repertoire. Bald erscheint die neue Serie "Brews Brothers" beim Streamingsdienst. "Brews Brothers" soll mit Witz, Comedy und einer lustigen Handlung punkten. Wo in anderen Serien zwei Personen zusammenfinden, treffen hier zwei komplett unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander.

Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen zum Start Datum, wie zu den Folgen und der Handlung der Serie. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler von "Brews Brothers" vor und Sie können sich den Trailer der Comedyserie ansehen.

Start von "Brews Brothers"

Die Serie "Brews Brothers" erscheint am 10. April 2020 auf Netflix.

"Brews Brothers": Folgen

Netflix hat bekannt gegeben, dass die erste Staffel mit 8 Folgen an den Start gehen wird. Eine einzelne Episode soll dabei circa 42 Minuten lang sein. Sobald genauere Informationen zu den einzelnen Episoden veröffentlicht werden, erfahren Sie es hier.

"Brews Brothers": Das ist die Handlung

Bei "Brews Brothers" sollen die Zuschauer was zu lachen haben: Die Serie handelt von zwei ungleichen und entfremdeten Brüdern, die plötzlich gemeinsam eine Brauerei betreiben müssen. Wilhelm Rodman und Adam Rodman sind beides herausragende Braumeister. Beide wenden jedoch jeweils eine ganz eigene Technik beim Bierbrauen an. Auch sonst haben die beiden Brüder ein recht unterschiedliches Auftreten. Oft geht es in einer Serie darum, wie sich zwei Menschen ergänzen - aber in diesem Fall ergeben die zwei Hauptdarsteller nicht einmal eine "komplette Persönlichkeit", verrät Netflix. Die Handlung lässt auf eine lustige und unterhaltsame Serie hoffen.

Cast: Diese Schauspieler gehören zur Besetzung von "Brews Brothers"

Hier die Hauptdarsteller der Comedy-Serie:

Rolle Schauspieler Wilhelm Rodman Alan Aisenberg Adam Rodman Mike Castle Sarah Carmen Flood Chuy Marques Ray

Trailer zu "Brews Brothers"

Den Trailer zur neuen Netflix Serie, finden Sie hier:

