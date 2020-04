13:06 Uhr

"Brisant": Sendetermine, Moderatoren und Übertragung im TV und Stream

"Brisant" läuft fast täglich in der ARD. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Moderatoren und die Live-Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Bei "Brisant" handelt es sich um ein ARD-Magazin, in dem mehrmals die Woche aktuelle Themen aus der Welt der Promis präsentiert werden. Die Sendung wurde erstmals im Jahr 1994 ausgestrahlt.

Hier erfahren Sie alles über die Sendetermine, die Übertragung live im TV und Stream und die Moderatoren der Sendung.

"Brisant": Sendetermine und Sendezeit

"Brisant" ist immer unter der Woche von 17.15 bis 18.00 Uhr in der ARD zu sehen. Samstags läuft das Magazin ab 17.10 Uhr.

Die Moderatoren von "Brisant" kurz vorgestellt:

Seit einigen Jahren präsentieren die Moderatorinnen Mareile Höppner und Kamilla Senjo in wöchentlichem Wechsel die Sendung "Brisant". Hier stellen wir Ihnen die beiden Frauen vor:

Mareile Höppner

Mareile Höppner wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren. Nach ihrem Abitur begann sie ein Lehramtsstudium in den Fächern Deutsch und Evangelische Religion, welches sie jedoch abbrach. Danach war sie als Reporterin tätig. Seit Juni 2008 arbeitet die 42-Jährige bei "Brisant" als Moderatorin.

Kamilla Senjo

Kamilla Senjo wurde am 1. November 1974 in Mukatschewe (Ukraine) geboren, im Alter von fünf Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Leipzig. Dort studierte sie nach ihrem Abitur Germanistik und Journalismus. Danach arbeitete sie als Nachrichtensprecherin und moderiert seit 2013 das "ARD"-Magazin "Brisant".

"Brisant": Übertragung live im TV und Stream

"Brisant" ist sechs mal pro Woche in der ARD zu sehen. Einzelne Sendungen werden in mehreren Dritten Programmen und bei ONE wiederholt. Ganze Folgen können Zuschauer auch online über die ARD-Mediathek abrufen.

