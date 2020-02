vor 43 Min.

Brit Awards 2020: Gewinner, Nominierungen und Auftritte gestern am 18.2.20

Brit Awards 2020 gestern: Welche Künstler waren nominiert, wer waren die Gewinner der Kategorien und welche Auftritte fanden am 18.2.20 statt? Alle Infos zur Awardshow gibt es hier.

Die Brit Awards 2020 fanden gestern am 18.2.20 statt, sie gelten als der prestigeträchtigste Preis der britischen Musikindustrie. Seit 1977 wird der Preis an die besten nationalen und internationalen Künstler verliehen und ist mit dem US-amerikanischen Grammy vergleichbar. Moderiert wurde die Awardshow in diesem Jahr vom britischen Comedian und Schauspieler Jack Whitehall.

Alle Infos zu den Gewinnern, Nominierungen und den Showeinlagen haben wir hier für Sie.

Brit Awards 2020 gestern am 18.2.20: Gewinner und Nominierungen

Robbie Williams ist der bisher am häufigsten ausgezeichnete Künstler aller Zeiten. Insgesamt wurde ihm 18 Mal einer der begehrten Awards verliehen, wobei er fünf seiner Trophäen mit seiner früheren Boyband "Take That" erhielt. Diese Künstler und Bands waren in diesem Jahr nominiert:

Bester Solo-Künstler:

Gewinner: Stormzy

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Beste Solo-Künstlerin:

Gewinner: Mabel

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mahalia

Beste Band:

Gewinner: Foals

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Song des Jahres:

Gewinner: Lewis Capaldi - 'Someone You Loved'

AJ Tracey - 'Ladbroke Grove'

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man - 'Giant'

Dave feat. Burna Boy - 'Location'

Dave feat. Burna Boy - 'Location'

Mabel - 'Don't Call Me Up'

Mark Ronson feat. Miley Cyrus - 'Nothing Breaks Like a Heart'

Sam Smith & Normani - 'Dancing With A Stranger'

Stormzy - 'Vossi Bop'

Tom Walker - 'Just You and I'

Album des Jahres:

Gewinner: Dave - 'Psychodrama'

Harry Styles - 'Fine Line'

Lewis Capaldi - 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent'

Michael Kiwanuka - 'Kiwanuka'

Stormzy - 'Heavy Is The Head'

Bester neue/r Künstlerin/Künstler:

Gewinner: Lewis Capaldi

Aitch

Dave

Mabel

Sam Fender

Beste internationale Solo-Künstlerin:

Gewinner: Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Bester internationaler Solo-Künstler:

Gewinner: Tyler the Creator

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Brit Awards 2020: Auftritte und Showeinlagen

Natürlich waren neben den einzelnen Preisverleihungen auch einige Showeinlagen und Auftritte auf der Bühne zu sehen. Folgende Künstler performten in diesem Jahr bei den Brit Awards ihre neuesten Hits:

Billie Eilish

Harry Styles

Lewis Capaldi

Mabel

Stormzy

Celeste

