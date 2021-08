Staffel 3 von "Britannia": Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Folgen

Staffel 3 von "Britannia" geht morgen bei Sky an den Start. Hier haben wir alle Infos Folgen, Besetzung und Handlung sowie einen Trailer für Sie.

"Britannia" ist eine Co-Produktion von Sky Original Production und Amazon Prime Video, die von Jez Butterworth geschrieben wurde, der unter anderem auch am Drehbuch des erfolgreichen Block-Busters "Edge of Tomorrow" beteiligt war. Staffel 2 der Serie war bereits 2019 in Deutschland und den USA ausgestrahlt worden - lange Zeit stand nicht fest, ob es eine dritte Staffel geben würde. Nun kehrt die historische Fantasy-Serie aber doch mit neuen Folgen auf die TV-Bildschirme zurück.

Wir haben alle Infos zur Besetzung, Handlung und zum Start der dritten Staffel von "Britannia" für Sie.

"Britannia", Staffel 3: Start auf Sky

Staffel 3 von "Britannia" wird ab morgen, dem 26. August 2021 über Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung stehen. Außerdem wird die neue Staffel dann auch immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sein.

Handlung von "Britannia": Worum geht es in Staffel 3?

Die historische Fantasy-Serie "Britannia" dreht sich um die Eroberung Britanniens durch das Römische Imperium im Jahr 43 nach Christus. Im Kern der Handlung steht der Britannienfeldzug des römischen Generals Aulus Plautius, der tatsächlich stattgefunden hat. Plautius will das Erreichen, was zuvor dem großen Julius Caesar nicht gelungen war: Britannien für Kaiser Claudius unterwerfen.

In Staffel 4 geht es um die Reise von Cait, die als Auserwählte mit über das Schicksal ihres vom Krieg zerrissenen Volkes entscheiden muss. Auf der anderen Seite gerät General Aulus Plautius in den Bann einer dunklen Macht, die von seiner Frau auszugehen scheint, während gleichzeitig die Ménage à trois mit den beiden Eheleuten für Amena immer gefährlicher wird. Veran begibt sich unterdessen in die Unterwelt und sieht dort die Zukunft.

Folgen von "Britannia": Wie viele Episoden hat Staffel 3?

Staffel 3 von "Britannia" wird insgesamt acht Folgen umfassen, die jeweils etwa 60 Minuten dauern sollen. Die Titel der einzelnen Episoden sind derzeit noch nicht bekannt. Wir werden Sie informieren, sobald die entsprechenden Infos von Sky veröffentlicht werden.

Besetzung von "Britannia": Schauspieler im Cast

Zu den Hauptdarstellern der Serie zählen unter anderem David Morrissey, der aus "The Walking Dead" bekannt ist, und Kelly Reilly, die unter anderem in "Sherlock Holmes" und der erfolgreichen Serie "True Detective" zu sehen war. Das sind die Hauptdarsteller von "Britannia im Überblick:

Rolle Schauspieler Aulus Plautius David Morrissey Kerra Kelly Reilly Divis Nikolaj Lie Kaas Ania Liana Cornell Vitus Gershwyn Eustache Jnr. Veran Mackenzie Crook Sawyer Barry Ward Lindon Stanley Weber Gildas Joe Armstrong Vespasian Fortunato Cerlino Islene Callie Cooke Antonius Aaron Pierre Cait Eleanor Worthington Cox Königin Antedia Zoë Wanamaker König Pellenor Ian McDiarmid Phelan Julian Rhind-Tutt Lucius Hugo Speer Brutus Daniel Caltagirone Philo Zaqi Ismail Amena Annabel Scholey

Trailer zu "Britannia"

Ein offizieller Trailer zur dritten Staffel des historischen Fantasy-Dramas wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Sobald er zur Verfügung steht, liefern wir ihn nach. Bis dahin können Sie sich mit diesem Trailer zur ersten Staffel von "Britannia" ein Bild von der Serie machen: