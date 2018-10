06:50 Uhr

Britische Royals: So "normal" ist Eugene von York

Sie liebt Pommes, Hotdogs, Fußball und führt für ein Mitglied der Royals auch sonst ein ziemlich normales Leben: Eugenie Victoria Helena von York.

Von Katrin Pribyl

Das unvorteilhafte blaue Kleid und der opulente Hut, daneben die Schwester mit ihrem Kopfschmuck, der wahlweise an ein Hirschgeweih oder eine Brezel erinnerte: Es war ausgerechnet die Hochzeit der Verwandtschaft, die Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice in die Klatschblätter dieser Welt katapultierte. Als sich Prinz William und Kate Middleton 2011 das Jawort gaben, standen die beiden Cousinen wegen ihrer extravaganten Kleider im Fokus des Spotts.

Eugene hat ihre eigene Rolle in der zweiten Reihe der britischen Königsfamilie

Mittlerweile scheint sich die 28-jährige Eugenie wohlzufühlen im Schatten von Prinz William und Prinz Harry mitsamt deren Ehefrauen. Eugenie Victoria Helena von York hat ihre eigene Rolle in der zweiten Reihe der Königsfamilie gefunden. Abseits des Rampenlichts bestreitet sie ihren Lebensunterhalt selbst und hält sich auch sonst weitgehend zurück. Am Freitag heiratet sie ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Die Hochzeit wird allerdings weniger pompös ausfallen als etwa die von Harry und Meghan Markle im Mai.

Eugenie, die Tochter von Prinz Andrew und der Herzogin von York, Sarah Fergie Ferguson, ist außerhalb der Royal-Fans kaum bekannt. Geboren am 23. März 1990 im exklusiven Londoner Portland- Krankenhaus, dauerte es eine Woche, bis ihre Eltern den ungewöhnlichen Namen bekannt gaben. Zwei Jahre später verkündeten Andrew und Sarah dann ihre Trennung, teilten sich aber das Sorgerecht und standen Eugenie gemeinsam bei, als diese als Zwölfjährige wegen einer Wirbelsäulen-Verkrümmung operiert werden musste. Seitdem trägt sie zwei Metallstangen in ihrem Rückgrat.

Eugene lebt ein möglichst normales Leben - ganz ohne roten Teppich

Eugenie besuchte Privatschulen und das renommierte Internat Marlborough College, bevor sie ein Jahr auf Reisen unter anderem durch Thailand, Südafrika und Kenia aufbrach. Danach studierte sie englische Literatur, Kunstgeschichte und Politik, um dann nach New York überzusiedeln, wo sie eine Stelle bei einem Online-Auktionshaus annahm. 2015 kehrte sie zurück und begann, für die Kunstgalerie Hauser & Wirth zu arbeiten, wo die Kunstliebhaberin heute stellvertretende Leiterin ist. Pflichten im Auftrag der Krone übernimmt sie dagegen nur selten. Vielmehr versucht Eugenie, ihr Leben so normal wie möglich zu führen, mag Fußball sowie Computerspiele und verriet, dass Pommes, Diät-Cola und Hotdogs zu ihren heimlichen Schwächen gehören.

Sie setzt sich für den Umweltschutz ein und hat deshalb in der gemeinsamen Wohnung im Kensington-Palast Plastik komplett verbannt. Skandale aus ihrem Liebesleben sind nicht bekannt. Ihr künftiger Ehemann, den sie beim Skifahren in der Schweiz kennengelernt hat, hat sich in der Gastronomie einen Namen gemacht und war unter anderem Manager eines Nachtklubs.

