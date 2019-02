vor 53 Min.

Britische Royals suchen neuen Butler für den Buckingham Palace

Im Buckingham Palace wird ein neuer Butler gesucht. Vorerfahrungen sind nicht nötig, dafür fällt die Bezahlung auch wenig königlich aus.

Wer gerade auf Stellensuche und für den Höflichkeit kein Fremdwort ist, für den bietet sich möglicherweise ein Posten in London an: Der Buckingham Palace sucht einen neuen Butler. Die Residenz der Queen wird dabei nicht nur zum Arbeitsplatz, sondern gleich zum neuen Zuhause für den Auserwählten. Der Buckingham Palace wird nicht der einzige Arbeitsplatz für den zukünftigen Butler-Azubi, auch auf Reisen soll er die Royals begleiten.

Welche Aufgaben genau auf den zukünftigen Butler zukommen, ist in der Stellenbeschreibung nicht erwähnt. Dort ist von Tätigkeiten aller Größenordnungen die Rede: "von offiziellen Mittagessen und Empfängen bis hin zu staatlichen Anlässen".

Vorerfahrungen als Butler sind nicht zwingend notwendig

Vorerfahrungen als Butler sind übrigens nicht notwendig, denn der Posten ist als Trainee-Stelle ausgeschrieben. Wichtiger sei eine "proaktive Herangehensweise und der Wille, sich neuen Herausforderungen zu stellen", wie es in der Anzeige heißt. Bewerber sollten höflich, freundlich und aufgeschlossen sein und gut mit anderen kommunizieren können. Auch Aufmerksamkeit und ein Auge fürs Detail seien wichtig.

Die Entlohnung lässt derweil nicht besonders royal anmuten: Für fünf Tage Arbeit pro Woche, die gerne auch mal an den Wochenenden anfallen können, gibt es 19.935,80 Pfund pro Jahr - umgerechnet gut 22.735 Euro. Immerhin sorgt der Arbeitgeber für die Verpflegung. Lesen Sie dazu auch: Mindestlohn für Azubis? So viel verdienen Lehrlinge in der Region (Plus+)

Butler im Buckingham Palace: Bewerbungen sind online möglich

Wer sich bewerben möchte, sollte sich beeilen. Noch bis zum 17. Februar ist die Stellenanzeige aktiv, Bewerbungen sind online auf der Homepage der Royal Familie möglich. (sli)

