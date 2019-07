Britische Youtuberin mit E-Roller tödlich verunglückt

vor 22 Min.

Emily Hartridge ist tot. Die bekannte Youtuberin ist bei einem E-Tretroller-Unfall ums Leben gekommen. Es war der erste Unfall dieser Art in Großbritannien.

Emily Hartridge ist am Freitag mit nur 35 Jahren bei einem E-Roller-Unfall ums Leben gekommen. An einer Kreuzung im Londoner Bezirk Battersea wurde die Youtuberin von einem Lastwagen erfasst. Scotland Yard berichtete bereits am Freitag von dem Unfall, veröffentlichte jedoch nicht den Namen des Todesopfers. Nun steht fest, dass es sich um Yotuberin Emily Hartridge handelt.

Emily Hartridge bei E-Tretroller-Unfall ums Leben gekommen

Am Samstag erreichte die traurige Nachricht ihre Fans. "Es ist schrecklich eine derartige Nachricht über Instagram verbreiten zu müssen, aber wir wissen, dass viele von euch heute erwartet hatten, Emily zu sehen. Das ist der einzige Weg, euch alle gleichzeitig zu kontaktieren", hieß es auf ihrem Instagram-Account. Und weiter: "Sie hat so viele Leben positiv beeinflusst. Es ist schwer sich ein Leben ohne sie vorzustellen."

Medienberichten zufolge sei der E-Tretroller-Unfall der erste dieser Art in Großbritannien. Dort sind sogenannte E-Scooter nicht für den Straßenverkehr zugelassen, trotzdem sieht man sie häufiger im Straßenbild. E-Scooter dürfen legal nur auf privatem Gelände genutzt werden. In Deutschland wurden die E-Tretroller erst vor Kurzem im Straßenverkehr zugelassen.

Emily Hartridge wurde durch Youtube bekannt

Ihrem Youtube-Channel folgten "Emily Hart" folgten fast 350.000 Menschen. Dort veröffentlichte sie regelmäßig Sketche und Comedy-Videos, aber auch Vlogs, Lifestyle-Tipps und Fitness-Videos. Die 35-Jährige arbeitete auch als Personal Trainer. Zuletzt veröffentlichte sie ein Video mit dem Namen "10 Gründe, warum du einen jüngeren Freund haben solltest" - gedreht mit ihrem jüngeren Freund und Youtuber Jacob Hazell.

In sechs Tagen sahen bereits mehr als 100.000 Leute den Sketch. Hartridge und Hazell sprachen auf ihren Social-Media-Kanälen offen über mentale Probleme und ihre Leben. (AZ)

