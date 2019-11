vor 29 Min.

"Brotherhood" im Stream: Start,Trailer, Cast, Folgen, Handlung

"Brotherhood" ist bei Netflix im Stream verfügbar. Trailer, Stream, Folgen, Handlung, Besetzung und Kritik - hier gibt es alle Infos.

"Brotherhood" ist seit dem 25.10.2019 im Stream auf Netflix verfügbar. Nach ersten Bewertungen scheint die Serie bei den Zuschauern gut anzukommen. In "Brotherhood" muss sich die Anwältin Christina entscheiden: Stellt sie sich gegen ihren Bruder, oder nicht? In der Serie werden Kriminalität und Korruption in São Paulo beleuchtet. Trailer, Stream, Folgen, Handlung, Besetzung und Kritik - hier gibt es alle Infos zu "Brotherhood".

"Brotherhood" auf Netflix: Start und Folgen

Die Serie startete am 25.10.2019 im Stream auf Netflix. Insgesamt gibt es acht Episoden mit einer Länge von 46 bis 58 Minuten.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Brotherhood"

Die 36-jährige Naruna Cost spielt die junge Anwältin Cristina. Bisher war sie hauptsächlich im brasilianischen Fernsehen zu sehen.

Naruna Costa als Cristina

Seu Jorge als Edison

als Edison Hermila Guedes als Darlene

Lee Taylor als Ivan

Danilo Grangheia als Andrade

Pedro Wagner als Carniça

als Carniça Wesley Guimarães als Marcel

"Brotherhood" auf Netflix: Trailer und Handlung

Netflix Brasil hat Mitte September einen Trailer auf Portugiesisch veröffentlicht - leider ohne Englische oder Deutsche Untertitel. Trotzdem können sich Interessierte hier bereits ein Bild von "Brotherhood" machen.

"Brotherhood" handelt von der jungen Anwältin Cristina, die erfährt, dass ihr Bruder mit dem sie seit langem keinen Kontakt mehr hatte im Gefängnis ist und von dort eine kriminelle Gruppe namens "Brotherhood" leitet. Von der Polizei wird sie gezwungen die Gruppe zu infiltrieren und ein geheimer Informant zu werden - obwohl sie ihren Bruder immer als ihr Idol gesehen hat. Während sie bei "Brotherhood" mitarbeitet beginnt sie ihren Sinn für Gerechtigkeit in Frage zu stellen.

"Brotherhood" im Stream sehen: Gibt es bereits Kritiken?

Es gibt noch nicht viele Kritiken zu "Brotherhood", doch erste Nutzer-Reviews zeigen: Die neue Netlix-Serie kommt gut an. Auf IMDb hat die Serie bisher eine Bewertung von 7,8 Sternen. Der Streaming-Dienst Netflix kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro. "Brotherhood" erschien am 25.10.2019. (AZ)

