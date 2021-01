vor 44 Min.

Brustkrebs als Mann: Die Geschichte von Antonino Pecoraro

Plus Es gibt typische Männerkrankheiten und typische Frauenkrankheiten. Ein Knoten in der Brust ist zweiteres. Was aber, wenn es plötzlich einen Mann erwischt – wie Antonino Pecoraro?

Von Susanne Schmitt

Oft hört man es an der Stimme. Sie wird leiser, Pausen werden länger, die Worte dazwischen bedeutsamer. Über eine schwere Erkrankung zu sprechen, fällt den meisten Menschen schwer. Angst, Hilflosigkeit, Schwäche, Trauer, all das passt selten zu dem Bild, das wir von uns zeigen wollen oder glauben zeigen zu müssen.

Antonino Pecoraro hat das Darüber-Sprechen gelernt. "Es ist nicht so, dass ich ein Verbrechen begangen hätte, weil ich Krebs habe", sagt der Mann aus Würzburg. Offenheit habe ihm geholfen. Seine Stimme bleibt fest, als er den nächsten Satz sagt: "Ich habe Brustkrebs. Als Mann." Pause. "Und ich habe meinen Frieden damit gemacht."

Januar 2015. Antonino "Nuccio" Pecoraro ist damals 59 Jahre alt. Im Urlaub, nach dem Duschen, bemerkt er einen Knoten in seiner rechten Brust. "Alle möglichen Gedanken schießen dir in so einem Moment durch den Kopf", erinnert sich der gebürtige Italiener. Zurück in Würzburg spricht der Hausarzt einen davon aus: Eigentlich sei er doch zu jung für Brustkrebs. Eigentlich.

Antonino Pecoraro wird zur Mammografie geschickt. Im Wartezimmer ruft ihn die Arzthelferin auf: "Frau Pecoraro, bitte!"

"Kein Mensch denkt, dass ein Mann Brustkrebs haben kann."

In diesem Moment macht es klick, "es war, als würde ein Schalter umgelegt", sagt der Mann, der für die Grünen im Würzburger Stadtrat sitzt. "Kein Mensch denkt, dass ein Mann Brustkrebs haben kann." Nur wenige Tage später aber bringt eine Biopsie Gewissheit. Es ist Brustkrebs. Und jetzt?

Während pro Jahr mehr als 70.000 Patientinnen in Deutschland an der Krebsart erkranken, ist sie bei Männern wesentlich seltener. "Nur rund ein Prozent aller Brustkrebsfälle betrifft Männer", sagt Professor Achim Wöckel, Leiter der Frauenklinik am Uniklinikum Würzburg. Denn ein Hauptrisikofaktor für Brustkrebs sei eine hohe Östrogenexposition – und die sei schon naturgemäß bei der Frau höher.

Jedoch: Auch Männer haben einen "geringen, aber vorhandenen Östrogenspiegel". Für Betroffene sei es natürlich "eine sehr besondere Situation, wenn sie von einer eher für Frauen typischen Erkrankung betroffen sind". Antonino Pecoraro wird nur 18 Tage nach seiner Diagnose operiert. Alles geht gut, zweieinhalb Zentimeter Tumor werden entfernt. "Aber nach der OP fehlt plötzlich etwas, und damit muss man erst einmal zurechtkommen", sagt der Kommunalpolitiker. "Ich habe lange gebraucht, bis ich meine Brust wieder anfassen konnte."

Eine Woche liegt er im Krankenhaus. Danach heißt es: Suchen Sie sich einen Frauenarzt und gehen Sie regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen. "Das war ein erneuter Schreck", sagt Pecoraro.

Als Mann zum Frauenarzt, das fühlt sich falsch an. "Die Situation hat mich psychisch ziemlich fertig gemacht." Unsicherheit kommt auf, Scham, die Angst vor der Reaktion der anderen. Und die ersten Probleme: Von den meisten Würzburger Frauenärzten bekommt Pecoraro Absagen. Warum?

Von vielen Frauenärzten abgewiesen wird Antonino Pecoraro

Niedergelassene Ärzte seien grundsätzlich an ihr Fachgebiet gebunden und dürfen keine fachfremden Leistungen erbringen und abrechnen, teilt die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern (ARGE) mit. Und als fachfremd gelte eben beispielsweise die Behandlung von Männern durch Frauenärzte. Die Diagnostik von Brustkrebs bei Männern müsse somit zunächst durch andere Ärzte wie Radiologen oder Chirurgen erfolgen.

Noch vor einigen Jahren sei die Bindung an das Fachgebiet sehr restriktiv gehandhabt worden, bestätigt Peter Jurmeister, Vorsitzender des Vereins "Männer mit Brustkrebs". Heute würden teilweise Ausnahmen ermöglicht, das werde von den Kassenärztlichen Vereinigungen aber unterschiedlich gehandhabt.

Im Freistaat haben sich die gesetzlichen Krankenkassen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) geeinigt. Ist Brustkrebs bei einem Mann diagnostiziert, stufe die KVB solche Fälle als Ausnahme ein, so die ARGE. Entsprechend könne "die Behandlung von Männern mit diagnostiziertem Mammakarzinom sowie die Tumornachsorge von Frauenärzten durchgeführt" und abgerechnet werden. Ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm für Männer gehöre jedoch nicht zum Leistungskatalog.

Das Problem ist: Da Brustkrebs beim Mann so selten vorkommt, seien die Ausnahme-Regeln "in vielen gynäkologischen Praxen nicht bekannt", sagt Jurmeister. "Männer werden abgewiesen."

Wie Antonino Pecoraro. Der Stadtrat wird vom Frauenarzt weiter zum Urologen geschickt. Der aber kann ihm nicht helfen. "Das war eine schlimme Zeit", gibt der heute 65-Jährige zu. Er beginnt zu grübeln, fühlt sich allein gelassen. Die Gedanken fahren Karussell.

Zum neuen Alltag von Antonino Pecoraro gehört jetzt viel Sport, Fahrradfahren beispielsweise.

Der fröhliche, optimistische Sizilianer. Der Mann, der sich in Würzburg einen Namen als nimmermüder Kämpfer für Integration gemacht hat, den Ausländerbeirat der Stadt mitbegründet hat, seit Jahren die Italienischen Filmtage organisiert, zieht sich zurück.

Pecoraro setzt sich seiner Erkrankung "tief auseinander".

Einfach weitermachen funktioniert nicht. Also konzentriert sich Pecoraro auf sich, setzt sich mit seiner Erkrankung "tief auseinander".

Irgendwann wird er von einer Bekannten zufällig auf den Verein "Männer mit Brustkrebs" aufmerksam gemacht. "Das war ein Glücksfall", sagt Pecoraro. Dort findet er Informationen, ein Netzwerk, vor allem endlich Austausch mit anderen Betroffenen. Und: Er findet neue Kraft.

Pecoraro entscheidet sich gegen eine Chemo- und für eine Strahlentherapie. Am Brustkrebszentrum der Würzburger Uniklinik findet er den richtigen Platz für sich, die weitere Behandlung und die Kontrollen werden hier stattfinden.

Erst aber muss er zur Reha. Fast ein bisschen widerwillig habe er damals darauf verzichtet, gleich wieder zu arbeiten, erzählt Pecoraro. Die Ärzte bremsen ihn aus, raten dazu, langsam zu machen.

Wie man Brustkrebs frühzeitig erkennen kann 1 / 6 Zurück Vorwärts Brustkrebs ist mit etwa 31 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Seit den 80er Jahren hat sich die Zahl der Fälle verdoppelt: Über 70.000 Mal im Jahr stellen Ärzte die Diagnose „Mammakarzinom“, gut 17.000 Frauen sterben jährlich daran.

Experten empfehlen Frauen, ein Mal im Monat die Brust im Spiegel anzuschauen und abzutasten. Etwa 60 bis 70 Prozent aller Geschwulste werden auf diese Weise von Frauen selbst entdeckt. Umfragen zufolge tastet jedoch ein Drittel der Frauen die Brust nie ab.

Die ärztliche Tastuntersuchung ist Teil des gesetzlichen Krebs-Früherkennungsprogramms ab dem 30. Lebensjahr. Ein Mal jährlich werden die Brustdrüsen und die Lymphknoten in den Achselhöhlen, am Schlüssel- und Brustbein abgetastet, die Form und Größe der Brust und Brustwarzen kontrolliert.

Die medizinische Tastuntersuchung wird von blinden Frauen durchgeführt und in Bayern bislang in sieben Arztpraxen in Gunzenhausen, Nürnberg, Fürth, Erlangen, München, Ottobrunn und Vilshofen durchgeführt. Die Untersuchung kostet 46,50 Euro. Zwölf Krankenkassen übernehmen die Kosten derzeit.

Zusätzlich zur jährlichen Tastuntersuchung werden Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre schriftlich zur Röntgen-Mammografie eingeladen. Dies ist Bestandteil des gesetzlichen Früherkennungsprogramms.

Bei der Mammografie wird jede Brust von zwei Seiten geröntgt. Damit die dargestellten Gewebsschichten möglichst dünn sind, wird die Brust zwischen zwei Plexiglasscheiben gepresst. Das kann unter Umständen schmerzhaft sein. (sok)

Im Rückblick war es die richtige Entscheidung. Seine Arbeit als Integrations- und Migrationsberater hätte er damals, 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wohl kaum geschafft.

Aber auch die Reha fällt nicht leicht. Als Brustkrebspatient landet er in den typischen Brustkrebs-Gruppen der Klinik. Allein unter Frauen quasi. Was lustig klingt, ist hart. Wenn er zur Tür hereinkommt, wird er fragend angeschaut, wie ein Störfaktor. Oft heißt es: Sie sind falsch hier.

Genauso fühlt es sich für Antonino Pecoraro an. "Man befindet sich plötzlich in einem Gebiet, in das man nicht reinpasst", sagt Pecoraro. Das Mitlachen, das Scherze darüber machen, muss er erst lernen. Und das dauert.

"Ein Jahr lang habe ich mich aus der Bahn geworfen gefühlt", sagt der 65-Jährige. Fragen quälen ihn wie viele andere Krebspatienten auch. Wann hat das angefangen? War ich zu gestresst? Und vor allem: Warum ist es so gekommen?

Pecoraro weicht nicht aus. Er analysiert sich und die Krankheit, nimmt an einer Studie zu Brustkrebs bei Männern teil, bekommt Medikamente und "erlebt, was Frauen in den Wechseljahren durchmachen". Er stockt. "Es war nicht einfach", sagt er leise. Die richtigen Worte fehlen plötzlich doch.

Trotzdem hat ihm das Reden immer geholfen. Verwandte, Freunde und Bekannte wissen um seine Erkrankung, er geht offen damit um. "Natürlich fließen erst einmal die Tränen, wenn man sagt, man hat Krebs", sagt Pecoraro. Verzweiflung und Sprachlosigkeit brächten einen aber nicht weiter.

Mann will das nicht wahrhaben

Eine Brustkrebserkrankung zu akzeptieren, fällt jedoch gerade Männern schwer. Mann will das nicht wahrhaben.

"Männer neigen dazu, aus Scham nicht zum Arzt zu gehen", bestätigt Pecoraro. "Sie lassen zu viel Zeit verstreichen und dadurch schreitet die Krankheit fort." Das kann fatale Folgen haben. "Männer sollten sich öfter anschauen", rät Pecoraro. "Es tut gut, zu erkennen, wo der Körper Probleme hat."

Antonino Pecoraro hat auch das gelernt. Seit seiner Operation sind fast sechs Jahre vergangen. "Es geht mir gut", sagt er heute. Er hatte keinen Rückfall, er achtet auf sich. Mehr als vorher.

Zu seinem Alltag gehört viel Sport, Yoga, Gymnastik, Volleyball, Fahrradfahren und Wandern. Hauptsache Bewegung, alles, was den Körper unterstützt.

"Ich bin froh und sehr dankbar", sagt der Mann. Natürlich gebe es noch immer ab und an unangenehme Momente. In der Sauna etwa, wenn Leute ihn und seine Narben anstarren. "Dann sage ich, ich habe mich verletzt – oder mache Witze", sagt Pecoraro. "Irgendwann lernt man, darüber zu scherzen."

